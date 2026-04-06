Ковалец опасается, что Пономаренко повторит судьбу Шапаренко и Бражко

Бывший игрок «Динамо» Сергей Ковалец призывает Матвея Пономаренко планировать карьеру в Европе.

– Думаю, что чем раньше игрок уезжает за границу, тем лучше для него и для воспитавшего его клуба. Ну и для национальной сборной тоже. Это должно решать руководство киевского клуба.

Мы же понимаем, что раньше такие игроки, как Шапаренко и Бражко, тоже рассматривались как кандидаты на переход в тот или иной зарубежный клуб. Оба начинали в «Динамо» достаточно мощно – как сейчас Пономаренко. Поэтому очень важно, чтобы игроки не «перегорели». Стоит сказать, что уехавшие в Европу наши футболисты показывают уровень классного футбола и доказывают свою конкурентоспособность в клубах разных лиг континента, играя достаточно мощно.

Чем раньше он попадет в европейский клуб, тем лучше. Он непременно привыкнет к новым условиям, ведь за говорит его молодость. Ярким примером можно взять Андрея Шевченко, который поехал в итальянский «Милан» в 22 года. Мы помним, как его взяли под свое крыло опытные игроки Мальдини и Костакурта, максимально адаптировавшие его к итальянскому футболу.

20-летний Пономаренко забил 18 голов в 25 матчах сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.