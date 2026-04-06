  4. Ковалец опасается, что Пономаренко повторит судьбу Шапаренко и Бражко
Ковалец опасается, что Пономаренко повторит судьбу Шапаренко и Бражко

Сергей Ковалец уверен, что Матвею Пономаренко нужно быстро менять чемпионат

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Бывший игрок «Динамо» Сергей Ковалец призывает Матвея Пономаренко планировать карьеру в Европе.

– Думаю, что чем раньше игрок уезжает за границу, тем лучше для него и для воспитавшего его клуба. Ну и для национальной сборной тоже. Это должно решать руководство киевского клуба.

Мы же понимаем, что раньше такие игроки, как Шапаренко и Бражко, тоже рассматривались как кандидаты на переход в тот или иной зарубежный клуб. Оба начинали в «Динамо» достаточно мощно – как сейчас Пономаренко. Поэтому очень важно, чтобы игроки не «перегорели». Стоит сказать, что уехавшие в Европу наши футболисты показывают уровень классного футбола и доказывают свою конкурентоспособность в клубах разных лиг континента, играя достаточно мощно.

Чем раньше он попадет в европейский клуб, тем лучше. Он непременно привыкнет к новым условиям, ведь за говорит его молодость. Ярким примером можно взять Андрея Шевченко, который поехал в итальянский «Милан» в 22 года. Мы помним, как его взяли под свое крыло опытные игроки Мальдини и Костакурта, максимально адаптировавшие его к итальянскому футболу.

20-летний Пономаренко забил 18 голов в 25 матчах сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.

РОТАНЬ: Расконцентрация не позволила нам выигрывать после первого тайма 3:0
Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
Руслан РОТАНЬ: «Все команды, у кого есть сборники, потеряли очки»
Сергей Ковалец Матвей Пономаренко Николай Шапаренко Владимир Бражко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: UA-Football
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая напряженность в Челси: раздевалка не поддержала отстранение Энцо
Футбол | 06 апреля 2026, 15:16 6
Новая напряженность в Челси: раздевалка не поддержала отстранение Энцо
Новая напряженность в Челси: раздевалка не поддержала отстранение Энцо

Игроки лондонского клуба хотят переубедить главного тренера

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06 апреля 2026, 09:30 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»

Британец считает, что Уайлдеру стоит завершить карьеру

Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Футбол | 06.04.2026, 10:07
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Футбол | 06.04.2026, 09:12
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06.04.2026, 20:21
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Якщо вчасно не збіжить з совкової помийки нквд-динамо, то ризикує повторити
Для того, щоб потрапити до топ клубу, потрібно показати себе на європейській арені, так як Шевченко. Поки що в ДК з цим проблеми. Продавати за 6 млн. - це  ні про що.
Так то воно так, тільки Суркіси продавать не вміють🤷‍♂️
Если как с Карпатами его будут судить - парня психологически сломают. Видимо именно такая задача и ставится. Надежда на его бойцовский характер и что он сделал вывод, что на провокации надо отвечать не эмоциями. А забитыми голами
Популярные новости
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 30
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 3
Бокс
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 163
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 12
Футбол
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 50
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
