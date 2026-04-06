  4. Маркевич дал совет лидеру Динамо после поражения от Карпат в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 18:57 | Обновлено 06 апреля 2026, 19:47
Маркевич дал совет лидеру Динамо после поражения от Карпат в УПЛ

Специалист отреагировал на удаление Матвея Пономаренко в матче против Карпат

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет форварду Динамо Матвею Пономаренко, заявив, что в матче против Карпат (0:1) Матвею стоило держать эмоции при себе.

– Матвей Пономаренко получил вторую желтую карточку и покинул поле. Он очень эмоционально отреагировал на решение арбитра. По вашему мнению, можно ли было избежать этой ситуации?

– Скажем так, нужно держать эмоции при себе. Понятно, что он еще молод и эмоционален, но как нападающего его будут постоянно провоцировать. Если он будет реагировать так на все подобные моменты на поле – его будут выгонять из-за игры, – сказал Маркевич.

На этом отрезке сезона Матвей Пономаренко – настоящий лидер киевского Динамо. Матвей возглавляет рейтинг бомбардиров УПЛ, имея в своем активе 9 забитых голов. Львиную долю мячей форвард забил уже во второй части нынешнего сезона.

Динамо Киев Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты Матвей Пономаренко
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Пономаренко дуже завівся і бурхливо реагував на все і всіх. Костюк мав його замінити, якщо не міг вплинути на його емоційний стан. 
