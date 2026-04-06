Маркевич дал совет лидеру Динамо после поражения от Карпат в УПЛ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет форварду Динамо Матвею Пономаренко, заявив, что в матче против Карпат (0:1) Матвею стоило держать эмоции при себе.

– Матвей Пономаренко получил вторую желтую карточку и покинул поле. Он очень эмоционально отреагировал на решение арбитра. По вашему мнению, можно ли было избежать этой ситуации?

– Скажем так, нужно держать эмоции при себе. Понятно, что он еще молод и эмоционален, но как нападающего его будут постоянно провоцировать. Если он будет реагировать так на все подобные моменты на поле – его будут выгонять из-за игры, – сказал Маркевич.

На этом отрезке сезона Матвей Пономаренко – настоящий лидер киевского Динамо. Матвей возглавляет рейтинг бомбардиров УПЛ, имея в своем активе 9 забитых голов. Львиную долю мячей форвард забил уже во второй части нынешнего сезона.