Василь уделал Доннарумму: У меня была копия порванной шпаргалки
Голкипер сборной Боснии и Герцеговины не может поверить, что случился конфликт с соперником
Голкипер сборной Боснии и Герцеговины Никола Василь вспомнил стычку с вратарем итальянцев Джанлуиджи Доннаруммой в решающем матчем за выход на чемпионат мира.
«Он попытался разорвать листок бумаги, который я сделал по каждому пенальтисту соперника. К счастью, у нашего тренерского штаба был запасной экземпляр, так что мы были готовы ко всему. Но, честно говоря, я не мог поверить в происходящее», – заявил Василь.
После первого удара серии пенальти Доннарумма порвал шпаргалку соперника, потому что его собственные подсказки, как реагировать на удары боснийцев украл боллбой. Вратари в итоге ничего не парировали, итальянцы дважды пробили мимо и уступили 1:4, в третий раз подряд не попав на чемпионата мира.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий считает, что «бело-синим» необходимо все силы бросить на завоевание Кубка Украины
В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам