  Василь уделал Доннарумму: У меня была копия порванной шпаргалки
Чемпионат мира
06 апреля 2026, 19:30 | Обновлено 06 апреля 2026, 19:41
Голкипер сборной Боснии и Герцеговины не может поверить, что случился конфликт с соперником

УЕФА. Никола Василь

Голкипер сборной Боснии и Герцеговины Никола Василь вспомнил стычку с вратарем итальянцев Джанлуиджи Доннаруммой в решающем матчем за выход на чемпионат мира.

«Он попытался разорвать листок бумаги, который я сделал по каждому пенальтисту соперника. К счастью, у нашего тренерского штаба был запасной экземпляр, так что мы были готовы ко всему. Но, честно говоря, я не мог поверить в происходящее», – заявил Василь.

После первого удара серии пенальти Доннарумма порвал шпаргалку соперника, потому что его собственные подсказки, как реагировать на удары боснийцев украл боллбой. Вратари в итоге ничего не парировали, итальянцы дважды пробили мимо и уступили 1:4, в третий раз подряд не попав на чемпионата мира.

Никола Василь Джанлуиджи Доннарумма сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Италии по футболу Босния и Герцеговина - Италия ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: La Gazzetta dello Sport
