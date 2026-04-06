Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Защитник Вереса: «Сарапий заслуживал наказания»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 18:53 | Обновлено 06 апреля 2026, 18:56
Защитник Вереса: «Сарапий заслуживал наказания»

Роман Гончаренко прокомментировал результат матча с «Полесьем»

Стопер «Вереса» Роман Гончаренко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло ровенчанам обменяться голами в Житомире с амбициозным «Полесьем» – 1:1.

– Не буду оригинальным, если скажу, что фаворитом считалось «Полесье», которое сейчас на ходу. Вот почему была выбрана правильная тактика: игра вторым номером, а при позиционном наступлении хозяев наш опорный полузащитник Игорь Харатин становился еще одним центральным защитником.

Этот план на игру сработал, четко следовали тренерской установке, усложняя сопернику контроль мяча. Постепенно они отказались от атак по центру, больше наступая флангами. Впрочем, это каких-то дивидендов хозяевам не принесло. Да, они вышли вперед, но гол Александра Андриевского скорее был случайным.

– На твой взгляд, то, что действиям соперника не хватало сбалансированности, можно объяснить тем, что во время мартовской паузы в чемпионате целая группа футболистов «Полесья» была задействована в сборных своих стран?

– Знаете, мне не корректно давать какую-либо оценку состоянию соперника, это уже его проблемы. Больше удивило, что вчера не смогли нам помочь Сергей Корнийчук и Гонсалвеш, которых мы арендовали именно у «Полесья». Мне, если откровенно, не ясна такая позиция: чего бояться, ведь именно в таких поединках можно убедиться можно ли рассчитывать на этих исполнителей в будущем. Но имеем то, что имеем.

– Когда почувствовал, что можно вернуться из Житомира не с пустым багажом?

– Когда гол в раздевалку забил Владислав Шарай и выровнял положение. Кстати, еще раньше мог отличиться наш Уэсли, однако он не реализовал выход с глазу на глаз с вратарем «Полесья». Конечно, точный удар Шарая придал нам уверенности, а хозяева, чтобы восстановить паритет, вынуждены были большими силами наступать, обнажая тылы. У нас появилось больше возможностей для контрвыпадов.

– Ты соглашаешься с тем, что во втором тайме лучшим в составе «Вереса» был вратарь Владислав Горох?

– Он в нескольких эпизодах действительно выручил, но нельзя сказать, что это были 100-процентные голевые моменты. Более того, считаю, что в конце матча, когда мы выбежали в стремительную контратаку, стоппер «Полесья» Эдуард Сарапий сбил в штрафной нашего легионера Баию, сыграв сначала в ногу, а не в мяч. Не знаю, почему Сарапий не был наказан рефери предупреждением, а мы не пробивали пенальти. Никак не отреагировал и арбитр VAR. Обидно.

– Что говорил после финального свистка главный тренер Олег Шандрук?

– Сказал, что доволен результатом, но есть вопросы по игре. Мы и сами прекрасно понимаем, что есть над чем еще работать. И исправлять ошибки нужно оперативно, потому что уже в следующем туре встречаемся с соседом по турнирной таблице – «Оболонью». В таких случаях говорят, что на кону будет шесть очков.

чемпионат Украины по футболу Полесье - Верес Полесье Житомир Верес Ровно Украинская Премьер-лига Роман Гончаренко Эдуард Сарапий инсайд Олег Шандрук Александр Андриевский Владислав Шарай
Андрей Писаренко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем