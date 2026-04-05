ШАНДРУК: «Понимали – можем не справиться с Полесьем четверкой защитников»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук дал комментарий после матча с «Полесьем» (1:1).

– Довольны ли вы сегодня результатом и игрой своей команды?

– Если коротко, то да.

– Чем больше довольны?

– По игре были моменты, где могли сыграть лучше, а результатом, наверное, больше доволен.

– Вы планировали играть настолько много от обороны? Или соперник заставил по ходу матча?

– Это определенный план от нас был, мы понимали сильные стороны «Полесья». Конечно, с четверкой защитников, нашим классическим вариантом, мы понимали, что можем не справиться, поэтому в позиционной обороне играли в пятерку. Работу, которую провели дома, сегодня пытались реализовать.

– Кого бы выделили больше: забившего гол Шарая или все-таки Гороха, который во многих моментах спасал сегодня?

– Позволю себе выделить обоих.

– Было ли вам заметно, что сборники «Полесья» во втором тайме подсели? Стало ли это фактором сегодняшнего результата?

– Мы анализировали и видели, что «Полесье» проводит первые таймы мощнее, чем вторые. Возможно, это связано с результатами, когда они получали результат в первом тайме и уже от счета играли. Сегодня этого не было, но тот же рисунок был, - заявил Шандрук «Футбол 360».

«Верес» отобрал очки у «Полесья» (1:1) и вышел на чистое 10-е место.