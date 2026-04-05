  ШАНДРУК: «Понимали – можем не справиться с Полесьем четверкой защитников»
05 апреля 2026, 22:44
ШАНДРУК: «Понимали – можем не справиться с Полесьем четверкой защитников»

Наставник команды из Ровно – о матче в Житомире

НК Верес Ровно. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук дал комментарий после матча с «Полесьем» (1:1).

– Довольны ли вы сегодня результатом и игрой своей команды?

– Если коротко, то да.

– Чем больше довольны?

– По игре были моменты, где могли сыграть лучше, а результатом, наверное, больше доволен.

– Вы планировали играть настолько много от обороны? Или соперник заставил по ходу матча?

– Это определенный план от нас был, мы понимали сильные стороны «Полесья». Конечно, с четверкой защитников, нашим классическим вариантом, мы понимали, что можем не справиться, поэтому в позиционной обороне играли в пятерку. Работу, которую провели дома, сегодня пытались реализовать.

– Кого бы выделили больше: забившего гол Шарая или все-таки Гороха, который во многих моментах спасал сегодня?

– Позволю себе выделить обоих.

– Было ли вам заметно, что сборники «Полесья» во втором тайме подсели? Стало ли это фактором сегодняшнего результата?

– Мы анализировали и видели, что «Полесье» проводит первые таймы мощнее, чем вторые. Возможно, это связано с результатами, когда они получали результат в первом тайме и уже от счета играли. Сегодня этого не было, но тот же рисунок был, - заявил Шандрук «Футбол 360».

«Верес» отобрал очки у «Полесья» (1:1) и вышел на чистое 10-е место.

ФОТО. Футболист Динамо и известная блогерша показали настоящие чувства
Шахтер в пятый раз достиг сухой серии из 5+ матчей в УПЛ с начала года
ТУРАН: «Польша, ЛНЗ, Алкмар, Полесье – это сложно морально и ментально»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике прокомментировал неудачный матч Сафонова за ПСЖ
Футбол | 06 апреля 2026, 02:32 1
Энрике прокомментировал неудачный матч Сафонова за ПСЖ
Энрике прокомментировал неудачный матч Сафонова за ПСЖ

Парижане с трудом обыграли «Тулузу»

ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Футбол | 05 апреля 2026, 09:34 129
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр

Киевляне уступили «львам» 0:1

В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
Футбол | 05.04.2026, 07:00
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
Костюк назвал виновника поражения Динамо от Карпат
Футбол | 05.04.2026, 09:03
Костюк назвал виновника поражения Динамо от Карпат
Костюк назвал виновника поражения Динамо от Карпат
ФОТО. Жена Забарного показала их роскошное свидание в Париже
Футбол | 05.04.2026, 21:07
ФОТО. Жена Забарного показала их роскошное свидание в Париже
ФОТО. Жена Забарного показала их роскошное свидание в Париже
Молодці.
Популярные новости
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
Источник: Мудрик может вернуться в УПЛ. Назван клуб
Источник: Мудрик может вернуться в УПЛ. Назван клуб
04.04.2026, 08:38 27
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 27
Футбол
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 347
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Шевченко принял решение по поводу контракта Реброва
Шевченко принял решение по поводу контракта Реброва
04.04.2026, 06:42 11
Футбол
