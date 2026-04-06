ВИДЕО. Пока Арсенал везде вылетает, Артета дает команде странные упражнения

Во вторник лондонский «Арсенал» проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Спортинга».

На тренировке во время подготовки к еврокубковому поединку футболисты «канониров» выполняли необычное упражнение – разбившись на группы, переносили шариковые ручки, одновременно зафиксировав мяч между головами.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что такие тренировки полезны игрокам тем, что развивают умение концентрироваться сразу на двух вещах. После вылета команды из Кубка лиги и Кубка Англии фанаты «Арсенала» грустно шутят, что «канониры» с такими упражнениями могут концентрироваться на том, чтобы проиграть как Премьер-лигу, так и Лигу чемпионов – единственные потенциальные трофеи, оставшиеся от «квадрупла».

Матч «Спортинг» – «Арсенал» состоится во вторник и стартует в 22:00.