Почти 850 млн на трансферы и всего 1 трофей. Статистика Артеты в Арсенале

Микель Артета во главе Арсенала потратил суммарно 844 млн. евро на приобретение новых футболистов.

Это является третьим наибольшим показателем расходов среди всех клубов АПЛ за тот период, когда испанец возглавляет «канониров».

Больше денег потратили только Челси (949 млн. евро) и Манчестер Юнайтед (919).

При этом следует отметить, что Челси и МЮ выиграли за данный период по 2 трофея, а Арсенал только 1.

Наиболее эффективными командами АПЛ являются Манчестер Сити (569 млн. евро, 9 трофеев) и Ливерпуль (561 млн. евро, 5 трофеев).

Также можно выделить еще 4 команды Премьер-лиги, которые выиграли столько же трофеев, как и Арсенал, однако потратили гораздо меньше: Тоттенхэм Хотспур (768 млн евро), Ньюкасл Юнайтед (535 млн евро), Вест Хэм Юнайтед (408 млн евро) и Кристал Пэлас.

Напомним, что в сезоне 2025/26 Арсенал уже не смог выиграть Кубок Англии и Кубок английской лиги, однако претендует на выигрыш АПЛ и Лиги чемпионов.

Команды АПЛ с самыми высокими суммарными расходами на новых футболистов с того момента, как Микель Артета стал главным тренером Арсенала

949 млн евро – Челси (2)

919 млн евро – Манчестер Юнайтед (2)

844 млн евро – Арсенал (1)

768 млн евро – Тоттенхэм Хотспур (1)

569 млн евро – Манчестер Сити (9)

561 млн евро – Ливерпуль (5)

535 млн евро – Ньюкасл Юнайтед (1)

408 млн евро – Вест Хэм Юнайтед (1)

380 млн евро – Ноттингем Форест (0)

246 млн евро – Кристал Пэлас (1)

В скобках – количество выигранных трофеев за данный период