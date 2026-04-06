  4. Где Малиновский? Ювентус и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А
06 апреля 2026, 18:17 |
Поединок 31-го тура чемпионата Италии состоится 6 апреля в 19:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 6 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Дженоа».

Команды сыграют на стадионе «Allianz Stadium» в Турине. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне опытный 32-летний футболист провел 28 игр в чемпионате, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

«Ювентус» разместился на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 54 балла. «Дженоа» занимает 14-е место, имея в своем активе 33 пункта.

Стартовые составы матча чемпионата Италии Ювентус Дженоа

