  4. Руслан РОТАНЬ: «Все команды, у кого есть сборники, потеряли очки»
06 апреля 2026, 19:17 |
306
0

Руслан РОТАНЬ: «Все команды, у кого есть сборники, потеряли очки»

Главный тренер «Полесья» признал, что футболисты не отработали на все 100% в матче с «Вересом»

06 апреля 2026, 19:17 |
306
0
Руслан РОТАНЬ: «Все команды, у кого есть сборники, потеряли очки»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после матча с «Вересом» (1:1) признал, что вызов игроков в сборные негативно отразился на игре команды.

– Мы понимаем, что это приятные моменты, когда из твоей команды вызывают восемь футболистов в сборные, но тренер готовится к следующим матчам и понимает, что это тоже проблема для твоей команды. Потому мы сегодня эту проблему имели. Если взять матчи тех команд, у которых есть сборники, они такими и вышли – все потеряли зачетные баллы, которые были очень нужны. Это очень досадно.

Как мы не просили, как мы с ребятами не разговаривали, мы не достучались до конца, поэтому это тоже тренерская проблема.

В сборную Украины на матчи со шведами и албанцами ездили Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий, Алексей Гуцуляк и Борис Крушинский.

Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Верес Богдан Михайличенко Эдуард Сарапий Алексей Гуцуляк Борис Крушинский
Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
