Руслан РОТАНЬ: «Все команды, у кого есть сборники, потеряли очки»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после матча с «Вересом» (1:1) признал, что вызов игроков в сборные негативно отразился на игре команды.

– Мы понимаем, что это приятные моменты, когда из твоей команды вызывают восемь футболистов в сборные, но тренер готовится к следующим матчам и понимает, что это тоже проблема для твоей команды. Потому мы сегодня эту проблему имели. Если взять матчи тех команд, у которых есть сборники, они такими и вышли – все потеряли зачетные баллы, которые были очень нужны. Это очень досадно.

Как мы не просили, как мы с ребятами не разговаривали, мы не достучались до конца, поэтому это тоже тренерская проблема.

В сборную Украины на матчи со шведами и албанцами ездили Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий, Алексей Гуцуляк и Борис Крушинский.