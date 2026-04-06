Руслан РОТАНЬ: Был единственный сюрприз от Вереса

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань отметил, что «Верес» ничем не удивил его, кроме одного аспекта.

– Наверное, очень сложно побеждать в поединке, где команда стоит в штрафной в пять защитников? Каков был план на игру, как вы собирались ломать вот этот низкий блок и массированную оборону?

– Конечно, мы понимали: будем владеть преимуществом и будет низкий блок. Единственный сюрприз – «Верес» вышел в пять защитников, плотная оборона в низком блоке. Всегда не так много команд бьют по воротам в таких матчах. Я считаю, что мы тотально обыграли команду и нанесли, если не ошибаюсь 19 ударов, это очень неплохой показатель как для такого матча, когда соперник сидит в своей первой зоне и отбивается. Моментов у нас было достаточно много. Единственный момент, почему у нас сегодня нет трех баллов – это дисбаланс и расконцентрация. Они соединены между собой.

«Полесье» и «Верес» сыграли вничью 1:1, житомиряне не смогли значительно оторваться от «Динамо».