  Руслан РОТАНЬ: Был единственный сюрприз от Вереса
Украина. Премьер лига
Руслан РОТАНЬ: Был единственный сюрприз от Вереса

Наставник житомирян не ожидал, что «Верес» изменит схему

ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань отметил, что «Верес» ничем не удивил его, кроме одного аспекта.

– Наверное, очень сложно побеждать в поединке, где команда стоит в штрафной в пять защитников? Каков был план на игру, как вы собирались ломать вот этот низкий блок и массированную оборону?

– Конечно, мы понимали: будем владеть преимуществом и будет низкий блок. Единственный сюрприз – «Верес» вышел в пять защитников, плотная оборона в низком блоке. Всегда не так много команд бьют по воротам в таких матчах. Я считаю, что мы тотально обыграли команду и нанесли, если не ошибаюсь 19 ударов, это очень неплохой показатель как для такого матча, когда соперник сидит в своей первой зоне и отбивается. Моментов у нас было достаточно много. Единственный момент, почему у нас сегодня нет трех баллов – это дисбаланс и расконцентрация. Они соединены между собой.

«Полесье» и «Верес» сыграли вничью 1:1, житомиряне не смогли значительно оторваться от «Динамо».

Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
