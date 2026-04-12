В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины

Контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва истекает 31 июля 2026 года.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, в Украинской ассоциации футбола уже намекнули тренеру, что готовы продлить с ним контракт, это было еще до полуфинального матча плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года против Швеции.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».