  4. В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
12 апреля 2026, 22:42 |
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины

В ассоциации намекнули, что готовы продлить контракт

УАФ. Сергей Ребров

Контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва истекает 31 июля 2026 года.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, в Украинской ассоциации футбола уже намекнули тренеру, что готовы продлить с ним контракт, это было еще до полуфинального матча плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года против Швеции.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Намекнули?
Как? Подморгнули? Или что то сказали?
А он намек понял?
