Лидер Шахтера объяснил, почему вернулся в Украину, которую покинул 

Лидер донецкого «Шахтера» Педриньо вспомнил о своём возвращении в Украину в 2024 году.

– Вы вернулись в Украину и «Шахтер» в 2024 году. Что стало решающим фактором для принятия этого решения?

– По моему убеждению, еще в тот момент, когда я покидал «Шахтер» из-за войны, чувствовал, что это еще не завершенная глава моей жизни, и всегда хотел вернуться в команду.

Я был чрезвычайно рад, когда получил сообщение от клуба о том, что есть заинтересованность в моем возвращении. Безусловно, долго не раздумывал и согласился, ведь это прекрасная возможность быть здесь.