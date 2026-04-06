КИВУ: «Мой долг как лидера этой команды – защищать достижения игроков»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву после победы над «Ромой» (5:2) в матче 31-го тура Серии А поделился ожиданиями от завершения сезона и прокомментировал возвращение травмированных игроков:

«Осталось семь матчей, и они сложные, так как приближается финиш чемпионата. Сейчас мы наслаждаемся игрой и результатом. Было важно вернуться на путь побед в игре с «Ромой» после двух ничьих и поражения.

Вернулись Лаутаро, Думфрис и Чалханоглу… Это все отсутствующие игроки, с которыми мы смогли справиться благодаря отличным ребятам, что их заменили, и предоставили время на восстановление без спешки. На данный момент все игроки у нас в распоряжении.

Мой долг как лидера этой команды – защищать достижения игроков. То, что они делали, то, что делают ежедневно: они показали лицо, хотели провести сезон как главные герои и играли так, чтобы доминировать, демонстрируя качество этого коллектива».