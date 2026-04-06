  4. КИВУ: «Мой долг как лидера этой команды – защищать достижения игроков»
06 апреля 2026, 15:25 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:26
125
0

КИВУ: «Мой долг как лидера этой команды – защищать достижения игроков»

Тренер «Интера» доволен своей командой

06 апреля 2026, 15:25 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:26
125
0
КИВУ: «Мой долг как лидера этой команды – защищать достижения игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву после победы над «Ромой» (5:2) в матче 31-го тура Серии А поделился ожиданиями от завершения сезона и прокомментировал возвращение травмированных игроков:

«Осталось семь матчей, и они сложные, так как приближается финиш чемпионата. Сейчас мы наслаждаемся игрой и результатом. Было важно вернуться на путь побед в игре с «Ромой» после двух ничьих и поражения.

Вернулись Лаутаро, Думфрис и Чалханоглу… Это все отсутствующие игроки, с которыми мы смогли справиться благодаря отличным ребятам, что их заменили, и предоставили время на восстановление без спешки. На данный момент все игроки у нас в распоряжении.

Мой долг как лидера этой команды – защищать достижения игроков. То, что они делали, то, что делают ежедневно: они показали лицо, хотели провести сезон как главные герои и играли так, чтобы доминировать, демонстрируя качество этого коллектива».

Ранее главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Интера».

Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Шанс для конкурентов. Удинезе сенсационно остановил Комо
Кристиан Киву Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Интер Милан Интер - Рома
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Футбол | 06 апреля 2026, 05:32 3
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом

Воронин рассказал о Реброве

Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Футбол | 06 апреля 2026, 10:07 24
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ

Колесник рассказал, как призвали Максима Казакова

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06.04.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Футбол | 06.04.2026, 11:53
Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Решение принято. Жирона определилась по будущему Цыганкова
Футбол | 06.04.2026, 06:42
Решение принято. Жирона определилась по будущему Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась по будущему Цыганкова
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 3
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 18
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 50
