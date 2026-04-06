  4. Винисиус остается в Реале: «Продлю контракт и останусь здесь надолго»
06 апреля 2026, 15:48 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:54
Винисиус остается в Реале: «Продлю контракт и останусь здесь надолго»

Звездный вингер заявил, что продлит контракт в нужное время

06 апреля 2026, 15:48 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:54
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор на пресс-конференции перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» высказался о своем будущем в клубе.

Контракт 25-летнего игрока с «бланкос» расчитан до июня 2027 года.

«Надеюсь, я смогу остаться в «Реале» надолго. У меня еще год по контракту, но я очень спокоен.

Президент мне доверяет. В подходящий момент я продлю контракт и останусь здесь надолго, потому что это клуб моей мечты», – заявил бразилец.

За королевский клуб Вини выступает с лета 2018 года, куда он перешел с бразильского «Фламенго» за €45 миллионов. Всего за мадридцев он сыграл 366 матчей, в которых отметился 123 голами и 96 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €150 миллионов.

Уже завтра, 7 апреля в 22:00, «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов.

Владислав Гол Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
Тут мабуть ще залежатиме від того, хто тренуватиме Реал у наступному сезоні
