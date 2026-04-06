В Испании оценили игру Лунина после сенсационного поражения Реала

В субботу, 4 апреля, состоялся матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Мальорка» и мадридский «Реал». Королевский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 1:2.

В воротах «сливочных» на поле вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который не совершил ни одного сейва, сделал 40 касаний мяча, 29 точных передач с 32 (91%) и 7 возвратов.

Испанская пресса оценила игру 27-летнего футболиста – эксперты и журналисты сошлись во мнении, что украинец не виноват ни в одном из пропущенных голов:

«У Лунина было слишком мало работы, а те два удара, после которых были забиты голы, было очень трудно отразить. Результативные удары «Мальорки» – не вина украинского вратаря», – считает Bernabeu Digital.

«Он не сделал ни единого сейва и пропустил дважды, но в каждом из эпизодов Лунин действительно не имел шансов отбить удары футболистов «Мальорки». Ни один гол не является виной украинца», – подтвердило издание Managing Madrid.

В ближайшем официальном матче, который состоится 7 апреля, «Реал» на домашней арене сыграет против немецкой «Баварии». Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00.