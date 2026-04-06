  4. В Испании оценили игру Лунина после сенсационного поражения Реала
06 апреля 2026, 14:44 |
В Испании оценили игру Лунина после сенсационного поражения Реала

Мадридский клуб уступил «Мальорке» в матче чемпионата Испании, который состоялся 4 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 4 апреля, состоялся матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Мальорка» и мадридский «Реал». Королевский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 1:2.

В воротах «сливочных» на поле вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который не совершил ни одного сейва, сделал 40 касаний мяча, 29 точных передач с 32 (91%) и 7 возвратов.

Испанская пресса оценила игру 27-летнего футболиста – эксперты и журналисты сошлись во мнении, что украинец не виноват ни в одном из пропущенных голов:

«У Лунина было слишком мало работы, а те два удара, после которых были забиты голы, было очень трудно отразить. Результативные удары «Мальорки» – не вина украинского вратаря», – считает Bernabeu Digital.

«Он не сделал ни единого сейва и пропустил дважды, но в каждом из эпизодов Лунин действительно не имел шансов отбить удары футболистов «Мальорки». Ни один гол не является виной украинца», – подтвердило издание Managing Madrid.

В ближайшем официальном матче, который состоится 7 апреля, «Реал» на домашней арене сыграет против немецкой «Баварии». Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00.

По теме:
МИЧЕЛ: «Мое будущее? Я влюблен в Жирону»
Уникальное совпадение. Флик повторил достижение Луиса Энрике
Матч Реал – Бавария обслужит арбитр, при котором мюнхенцы не проигрывали
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мальорка Реал Мадрид Мальорка - Реал Андрей Лунин
Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Футбол | 06 апреля 2026, 11:53 3
Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона

Арне Слот намерен покинуть «Ливерпуль»

Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Футбол | 06 апреля 2026, 10:07 24
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ

Колесник рассказал, как призвали Максима Казакова

Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Футбол | 05.04.2026, 22:04
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Футбол | 06.04.2026, 09:28
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Футбол | 06.04.2026, 05:32
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Популярные новости
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
04.04.2026, 08:01 6
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02
Бокс
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 28
Футбол
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 50
Футбол
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Футбол
