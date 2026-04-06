Минус один. 27-я ракетка выбил нейтрала на старте Мастерса в Монте-Карло
Артур Риндеркнеш переиграл Карена Хачанова в мачте 1/32 финала
Французский теннисист Артур Риндеркнеш (ATP 27) переиграл нейтрала Карена Хачанова (ATP 14) на старте турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
Риндеркнеш одолел Хачанова в двух сетах за полтора часа – 7:5, 6:2.
В активе Артура – пять подач на вылет и 32 виннера, в пасиве – 16 невынужденных ошибок.
Счет очных встреч игроков – 2:0 в пользу француза.
В следующем круге Риндеркнеш сыграет с победителем поединка Габриэль Диалло – Жоау Фонсека.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, 1/32 финала
Артур Риндеркнеш – Карен Хачанов [12] – 7:5, 6:2
