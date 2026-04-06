06 апреля 2026, 14:29 | Обновлено 06 апреля 2026, 14:31
ВОЛОХАТЫЙ: «В отличие от многих наших судей, он спокойно все разъяснил»

Игрок «Оболони» прокомментировал эпизод с пенальти

ФК Оболонь. Роман Волохатый

Полузащитник «Оболони» Роман Волохатый рассказал о коммуникации с Виталием Романовым по поводу пенальти в ворота «Оболони» на 63-й минуте матча 22-го тура УПЛ с «Зарей» – 3:3.

«Это были эмоции из-за того, что мяч попал мне в бицепс. После игры я разговаривал с арбитром Виталием Романовым, и мне было очень приятно, что он, в отличие от многих наших судей, спокойно все разъяснил. По его словам, моя рука уже была отведена в сторону, хотя во время игры мне казалось иначе. Я просто прыгнул и не успел среагировать. Передо мной был Джордан, я думал, что он сыграет в мяч, но тот отскочил от него. Возможно, я немного потерял концентрацию из-за того, что слишком эмоционально воспринял свой только что забитый гол. В нашем чемпионате практически в каждом туре случаются моменты, когда мяч попадает в руку, и ты не знаешь, как арбитр это трактует. Поэтому важно, чтобы после матча судьи объясняли свои решения».

Ранее Александр Антоненко положительно отозвался о ничейном матче с «Зарей».

Иван Чирко Источник: Украинский футбол
