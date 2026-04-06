Тренер Оболони – о голевой феерии: «Команду стоит похвалить»

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко положительно отозвался о ничейном матче с «Зарей» в 22-м туре Украинской Премьер-лиги (3:3).

«Игра получилась интересной для болельщиков. Команду стоит похвалить за реакцию после неудачного матча во Львове. Футболисты должны были доказать, что тот результат был случайностью. На мой взгляд, им это удалось. Мы провели серьезную работу над ошибками: проанализировали игру с «Карпатами», провели спарринг с «Металлистом».

Это помогло нам лучше понять причины неудачи и вернуться к своей игре. Мы готовили разные варианты ещё на сборах, но именно схема 4-4-2 больше всего подходила под конкретного соперника. Игроки хорошо ориентируются в разных построениях и без проблем адаптируются к изменениям», – сообщил Антоненко.