Белик возмущен решением УАФ: «Не понимаю, где здравый смысл»

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик высказался о победном матче против «Руха» в 22-м туре национальной лиги среди игроков до 19 лет.

Дончане обыграли соперника со счетом 3:1, а тренер, помимо матча в Киеве, поднял тему проведения игры после международной паузы.

– Важная победа, и мы заслужили ее на сто процентов. Фактически ничего не позволили сопернику создать у наших ворот, за исключением нескольких прострелов и выхода один на один с вратарём, где Баглай сыграл очень хорошо. Мы забили три мяча и могли отличиться больше: два гола в первом тайме, ещё несколько моментов было во втором, в частности у Канте и Балакая.

– Как проходила подготовка к возобновлению чемпионата без части основных игроков, которые находились в расположении юношеских сборных Украины и вернулись лишь за несколько дней до матча?

– Как тренеру, мне после каждой игры хочется говорить исключительно о своей команде, потому что она делает невероятные вещи, но сейчас я не понимаю, где здравый смысл. У нас, как и у «Руха» U-19, немало сборников, и футболисты после матчей юношеских сборных проделали долгий путь домой поездами и автобусами, что очень утомляет. И при этом матч назначают на 3 апреля. Не понимаю, почему нашу игру автоматически не перенесли по регламенту после переноса матчей основных команд на 5 апреля? Мои футболисты вернулись ночью, даже двух суток не прошло с того момента, как они уже должны играть матч чемпионата. Не понимаю таких действий представителей Ассоциации, ведь именно они вызывают игроков в сборные. Во-вторых, не понимаю, почему дисквалифицированные игроки «Руха» U-19 за полтора дня до матча исчезают из раздела дисквалификаций на сайте УПЛ, тогда как сайт оперативно обновляется в других случаях: когда Бундаш получает четвертое предупреждение или Ивасий из «Карпат» U-19 – красную карточку, система сразу показывает, что футболист пропустит следующий матч. Поэтому непонятно, почему в ситуации с игроком «Руха» U-19 система исключила его лишь за полтора дня до игры. Надеюсь на здравый смысл и прошу не убивать юношеский футбол закулисными играми.

– Дмитрий Стрильчук играл на несколько непривычной позиции и стал автором первого гола, а уже через две минуты мог отдать результативную передачу. Насколько он важен для команды и как вы оцениваете его прогресс?

– Стрильчук очень важен в нашей игровой структуре. Ранее его использовали как левого защитника, но у него отличная техника и понимание игры, а также он способен действовать на правом фланге и в центре. Учитывая небольшие проблемы, связанные с травмами Петрука, Трифаненко и Зубрия, который хоть и не так много играл за сборную, но находился в ее составе, мы перестроились, и Стрильчук вышел на позиции правого латераля. Дмитрий – очень важный и качественный исполнитель. Считаю, у нас немало футболистов 2007 года рождения заслуживают вызова в сборную Украины U-19, которая квалифицировалась на Евро-2026.

– Впереди решающая часть сезона, по итогам которой определится чемпион Национальной лиги U-19. Какие установки вы даёте подопечным и какие ожидания у вас от этого периода?

– Действительно, наступает важная часть сезона, но она повторяется уже не первый год, и именно в это время возникают те нюансы, о которых я ранее говорил. Ребятам подчеркнул, что нам точно никто не будет помогать, прошу лишь одного – чтобы не мешали. Подчеркиваю, что прежде всего побеждают и проигрывают команды. Я нахожусь в «Шахтёре» U-19, чтобы принимать все удары на себя. Побеждает команда и ее характер, а я лишь вместе с тренерским штабом выстраиваю тренировочный процесс и во время матчей подсказываю игрокам. Проигрывает же тренер, поэтому я здесь для того, чтобы футболисты показывали свою игру, а если у них что-то не получается – это моя проблема, а не их.