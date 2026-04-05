В Италии нашли тренера для сборной, он согласен

После отставки Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера сборной Италии СМИ на Апеннинах выделили трех фаворитов на вакантный пост.

Роберто Манчини может вернуться в команду после отрезка 2018-2023, но с тех пор он не тренировал на высоком уровне, застряв на Ближнем Востоке. Массимилиано Аллегри в субботу не двузначно дал понять, что останется в «Милане» в любом случае. А третий вариант – наставник «Наполи» Антонио Конте, который сильно заинтересован в работе с главной командой страны.

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в прекрасных отношениях с 56-летним наставником и вполне может отпустить его в сборную.

Конте тренировал Италию с 2014 по 2016 год. Также в его карьере рулевого были «Ювентус», «Челси», «Интер» и «Тоттенхэм».