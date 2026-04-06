Лаутаро Мартинес достиг крутой отметки в клубном футболе

Форвард миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес отметился 200-м голом на клубном уровне. Это случилось 5 апреля, в матче 31-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой».

28-летний форвард «нерадзурри» оформил дубль, забив 199-й и 200-й голы в своей клубной карьере. Его команда победила римлян со счетом 5:2, заработав важные очки в чемпионской гонке.



На данный момент, учитывая победу миланцев против «Ромы», на их счету 72 очка. Главным преследователем команды Лаутаро является «Милан» – на их счету 63 зачетных пункта и матч в запасе.



В этом сезоне аргентинский нападающий сыграл 35 матчей за миланский гранд и имеет 18+4 по системе гол+пас.



Всего Лаутаро Мартинес сыграл за «Интер» 371 матч, в которых отметился 173 голами и 54 ассистами. Также форвард поиграл у себя на родине в Аргентине за «Расинг»: 62 матча, 27 мячей и 6 голевых передач.