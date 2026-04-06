Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро Мартинес достиг крутой отметки в клубном футболе
Италия
06 апреля 2026, 01:13 | Обновлено 06 апреля 2026, 01:14
Лаутаро Мартинес достиг крутой отметки в клубном футболе

Форвард миланского Интера забил 200-й гол в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Форвард миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес отметился 200-м голом на клубном уровне. Это случилось 5 апреля, в матче 31-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой».

28-летний форвард «нерадзурри» оформил дубль, забив 199-й и 200-й голы в своей клубной карьере. Его команда победила римлян со счетом 5:2, заработав важные очки в чемпионской гонке.

На данный момент, учитывая победу миланцев против «Ромы», на их счету 72 очка. Главным преследователем команды Лаутаро является «Милан» – на их счету 63 зачетных пункта и матч в запасе.

В этом сезоне аргентинский нападающий сыграл 35 матчей за миланский гранд и имеет 18+4 по системе гол+пас.

Всего Лаутаро Мартинес сыграл за «Интер» 371 матч, в которых отметился 173 голами и 54 ассистами. Также форвард поиграл у себя на родине в Аргентине за «Расинг»: 62 матча, 27 мячей и 6 голевых передач.

По теме:
Интер – Рома – 5:2. Шедевр Чалханоглу, разгром в Милане. Видео голов, обзор
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей фигурой
Лаутаро Мартинес догнал Дибалу по количеству голов в Серии А
Лаутаро Мартинес Интер Милан Интер - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Владислав Гол
Владислав Гол Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем