САБО: «Мне приказали возглавить команду, он сейчас скрывается в росси»

Известный в прошлом украинский тренер Йожеф Сабо вспомнил, как в свое время возглавил сборную Украины.

– Йожеф Йожефович, Вы были одним из первых тренеров нашей национальной сборной, возглавив ее 1 октября 1994 года в качестве и.о. в разгар отбора на Евро-96. Как и от кого поступило предложение возглавить главную команду страны?

– Ой… Давно же это было. Не уверен, что все в моей памяти сохранилось. На тот момент я был главным тренером «Динамо». Киевским клубом тогда, как и сейчас, в конце концов, руководили братья Суркисы и вот этот их друг, который сейчас где-то там в России прячется, предатель, кум Путина. Напомни.

– Виктор Медведчук.

– Да, он. Ну и Банников тогда был президентом ФФУ, вместе с ними там всякие дела крутил. Они как-то вызвали меня на разговор и говорят: «Йозеф, ты должен возглавить сборную – и все, а мы всем, чем нужно, тебе поможем, не переживай». Поэтому у меня было скорее не предложение, а прямой приказ. Об отказе и речи быть не могло. Вот так тогда дела делались.