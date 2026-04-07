САБО: «Мне приказали возглавить команду, он сейчас скрывается в росси»

07 апреля 2026, 07:32
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом украинский тренер Йожеф Сабо вспомнил, как в свое время возглавил сборную Украины.

– Йожеф Йожефович, Вы были одним из первых тренеров нашей национальной сборной, возглавив ее 1 октября 1994 года в качестве и.о. в разгар отбора на Евро-96. Как и от кого поступило предложение возглавить главную команду страны?

– Ой… Давно же это было. Не уверен, что все в моей памяти сохранилось. На тот момент я был главным тренером «Динамо». Киевским клубом тогда, как и сейчас, в конце концов, руководили братья Суркисы и вот этот их друг, который сейчас где-то там в России прячется, предатель, кум Путина. Напомни.

– Виктор Медведчук.

– Да, он. Ну и Банников тогда был президентом ФФУ, вместе с ними там всякие дела крутил. Они как-то вызвали меня на разговор и говорят: «Йозеф, ты должен возглавить сборную – и все, а мы всем, чем нужно, тебе поможем, не переживай». Поэтому у меня было скорее не предложение, а прямой приказ. Об отказе и речи быть не могло. Вот так тогда дела делались.

По теме:
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Йожеф Сабо нашел виновных после незасчитаного гола Пономаренко за Динамо
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06 апреля 2026, 21:12 28
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали

В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

МОУРИНЬО: «В Бенфике есть игроки, которые не живут футболом, не дышат им»
Футбол | 07 апреля 2026, 06:34 0
МОУРИНЬО: «В Бенфике есть игроки, которые не живут футболом, не дышат им»
МОУРИНЬО: «В Бенфике есть игроки, которые не живут футболом, не дышат им»

Жозе пообщался с журналистами после ничейного матча с Каза Пией (1:1)

Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Футбол | 06.04.2026, 09:28
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Бокс | 07.04.2026, 02:32
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Футбол | 06.04.2026, 18:46
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Популярные новости
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 16
Футбол
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
05.04.2026, 09:42 2
Бокс
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
05.04.2026, 22:21 3
Теннис
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
05.04.2026, 11:52 6
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Футбол
