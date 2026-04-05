  4. Рух повторил клубный антирекорд в УПЛ, проиграв Шахтеру
Украина. Премьер лига
05 апреля 2026, 21:53 | Обновлено 05 апреля 2026, 21:54
190
0

Рух повторил клубный антирекорд в УПЛ, проиграв Шахтеру

Львовяне в шестой раз подряд уступили в чемпионате Украины

05 апреля 2026, 21:53 | Обновлено 05 апреля 2026, 21:54
190
0
Рух повторил клубный антирекорд в УПЛ, проиграв Шахтеру
ФК Шахтер

Львовский «Рух» уступил «Шахтеру» в 22-м туре Украинской Премьер-лиги (0:3) и повторил худшую серию в истории клуба в чемпионате Украины.

Поражение от «горняков» стало продолжением неудачной полосы львовян.

«Рух» потерпел шестое поражение подряд, повторив антирекордный отрезок с 8 августа по 3 октября 2025 года. Тогда серию удалось прервать победой над «Колосом» (2:0).

Следующая неудача львовян станет абсолютным антирекордом клуба в УПЛ.

Самые длинные проигрышные серии «Руха» в чемпионате Украины

Игры

Мячи

Начало

Окончания

Соперник

Счет (поле)

6

2—15

08.08.2025

03.10.2025

Колос

2:0 (г)

6*

1—12

20.02.2026

3

0—9

08.03.2021

11.04.2021

Минай

2:0 (д)

3

1—5

24.08.2022

09.09.2022

Зоря

3:1 (д)

3

0—6

12.03.2023

08.04.2023

Верес

0:0 (д)

3

1—6

15.12.2024

08.03.2025

Ингулец

1:0 (г)
