Рух повторил клубный антирекорд в УПЛ, проиграв Шахтеру
Львовяне в шестой раз подряд уступили в чемпионате Украины
Львовский «Рух» уступил «Шахтеру» в 22-м туре Украинской Премьер-лиги (0:3) и повторил худшую серию в истории клуба в чемпионате Украины.
Поражение от «горняков» стало продолжением неудачной полосы львовян.
«Рух» потерпел шестое поражение подряд, повторив антирекордный отрезок с 8 августа по 3 октября 2025 года. Тогда серию удалось прервать победой над «Колосом» (2:0).
Следующая неудача львовян станет абсолютным антирекордом клуба в УПЛ.
Самые длинные проигрышные серии «Руха» в чемпионате Украины
|
Игры
|
Мячи
|
Начало
|
Окончания
|
Соперник
|
Счет (поле)
|
6
|
2—15
|
08.08.2025
|
03.10.2025
|
Колос
|
2:0 (г)
|
6*
|
1—12
|
20.02.2026
|
…
|
|
|
3
|
0—9
|
08.03.2021
|
11.04.2021
|
Минай
|
2:0 (д)
|
3
|
1—5
|
24.08.2022
|
09.09.2022
|
Зоря
|
3:1 (д)
|
3
|
0—6
|
12.03.2023
|
08.04.2023
|
Верес
|
0:0 (д)
|
3
|
1—6
|
15.12.2024
|
08.03.2025
|
Ингулец
|
1:0 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
