Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга, который сейчас на правах аренды находится в «Эпицентре», вспомнил, как в свое время забил хет-трик в ворота киевлян.

– Тогда ты оказался в аренде в «Днепре-1» и сделал хет-трик в матче против «Динамо». Что помнишь из того матча?

– Было непросто. Меня хотели вернуть в «Динамо», но тренер [Алексей Михайличенко] сказал, что я не футболист и не нужен ему. Через месяц-полтора наступил матч с «Динамо», и были долгие дискуссии, смогу ли я принять участие. В конце концов «Днепр-1» получил разрешение на мое участие. Помню все: куча звонков и сообщений, безумное счастье. Заснул только в шесть утра, эмоции были невероятными.