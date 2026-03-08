В Эпицентре приняли важное решение по Супряге. Есть один нюанс
Владислав хочет остаться в расположении дебютанта УПЛ
Украинский форвард Эпицентра Владислав Супряга невероятно провел матч 19 тура Украинской Премьер-лиги, оформив дубль и результативную передачу в матче с Колосом (4:0).
Как стало известно Sport.ua, в расположении дебютанта УПЛ очень довольны игрой и отношением форварда к тренировочному процессу. Руководство клуба продолжает работать над выкупом нападающего, контракт которого принадлежит Динамо.
Сам Владислав не прочь подписать полноценный контракт с Эпицентром, чтобы отблагодарить Сергея Нагорняка, верящего в его развитие. Трансфер может сорвать только один нюанс – вылет Эпицентра в Первую лигу Украины по итогам нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Владислав Супряга провел 12 матчей, забив три мяча и отличившись одной результативной передачей. Его контракт с Динамо действует до лета 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Энди Кэрролла проблемы...
Президент клуба – о Клоппе