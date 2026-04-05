Дебютный для Стародубцевой. Список всех украинок с финалами на уровне Тура
5 апреля Юлия поборется за трофей турнира WTA 500 в Чарльстоне
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые сыграет в финале на уровне Тура – 5 апреля Стародубцева поборется за трофей турнира WTA 500 в Чарльстоне в матче против пятой ракетки мира Джессики Пегулы.
Стародубцева стала 13-й представительницей Украины, которой удалось добраться до финала соревнований WTA.
Лидером по количеству сыгранных финалов на уровне Тура является первая ракетка страны Элина Свитолина – 24 решающих поединков, в которых она завоевала 19 трофеев.
Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура:
- Элина Свитолина – 24 (19 трофеев)
- Даяна Ястремская – 7 (3 трофея)
- Леся Цуренко – 6 (4 трофея)
- Наталья Медведева – 5 (4 трофея)
- Алена Бондаренко – 5 (2 трофея)
- Марта Костюк – 4 (1 трофей)
- Катерина Бондаренко – 2 (2 трофея)
- Катерина Байндл – 2 (0 трофеев)
- Ангелина Калинина – 2 (0 трофеев)
- Мария Корытцева – 2 (0 трофеев)
- Юлия Вакуленко – 1 (0 трофеев)
- Татьяна Перебийнис – 1 (0 трофеев)
- Юлия Стародубцева – 1
