Дебютный для Стародубцевой. Список всех украинок с финалами на уровне Тура

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые сыграет в финале на уровне Тура – 5 апреля Стародубцева поборется за трофей турнира WTA 500 в Чарльстоне в матче против пятой ракетки мира Джессики Пегулы.

Стародубцева стала 13-й представительницей Украины, которой удалось добраться до финала соревнований WTA.

Лидером по количеству сыгранных финалов на уровне Тура является первая ракетка страны Элина Свитолина – 24 решающих поединков, в которых она завоевала 19 трофеев.

Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура: