  4. Дебютный для Стародубцевой. Список всех украинок с финалами на уровне Тура
05 апреля 2026, 18:53
Дебютный для Стародубцевой. Список всех украинок с финалами на уровне Тура

5 апреля Юлия поборется за трофей турнира WTA 500 в Чарльстоне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые сыграет в финале на уровне Тура – 5 апреля Стародубцева поборется за трофей турнира WTA 500 в Чарльстоне в матче против пятой ракетки мира Джессики Пегулы.

Стародубцева стала 13-й представительницей Украины, которой удалось добраться до финала соревнований WTA.

Лидером по количеству сыгранных финалов на уровне Тура является первая ракетка страны Элина Свитолина – 24 решающих поединков, в которых она завоевала 19 трофеев.

Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура:

  1. Элина Свитолина – 24 (19 трофеев)
  2. Даяна Ястремская – 7 (3 трофея)
  3. Леся Цуренко – 6 (4 трофея)
  4. Наталья Медведева – 5 (4 трофея)
  5. Алена Бондаренко – 5 (2 трофея)
  6. Марта Костюк – 4 (1 трофей)
  7. Катерина Бондаренко – 2 (2 трофея)
  8. Катерина Байндл – 2 (0 трофеев)
  9. Ангелина Калинина – 2 (0 трофеев)
  10. Мария Корытцева – 2 (0 трофеев)
  11. Юлия Вакуленко – 1 (0 трофеев)
  12. Татьяна Перебийнис – 1 (0 трофеев)
  13. Юлия Стародубцева – 1

Еліна настільки виділяється своїми результатами, що наврядчи хтось з діючих тенісисток зможе хоча би наблизитися до неї
