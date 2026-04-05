5 апреля, в Чарльстоне состоится финал престижного теннисного турнира WTA 500, здесь за титул сразятся Юлия Стародубцева (WTA 89) и Джессика Пегула (WTA 5).

Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка проводит лучший турнир в карьере, она впервые добралась до финала, хотя от нее никто такого не ждал. До Чарльстона, Стародубцева не впечатляла результатами, в Майами она себя неплохо проявила, но уступила в третьем круге Анисимовой.

Здесь теннисистка прошла: Чжан Шуай – 6:3, 6:0, Екатерину Горгодзе – 3:6, 6:1, 6:2, Ренату Сарасуа – 6:1, 6:0, Маккартни Кесслер – 6:4, 6:4. Самая грозная соперница, в плане статуса, ждала украинку в полуфинале, где пришлось сразиться с Мэдисон Киз. Авторитета американки Стародубцева не испугалась, она вела 6:1, 5:2, после чего чуть не допустила камбэк, но сделала брейк при счете 5:4, чем закрыла матч. На таком кураже украинке никто не страшен, есть игра, уверенность и невероятное желание завоевать титул.

Джессика Пегула

Американская теннисистка проводит сезон на высоком уровне, на ее счету 23 победы в 27 встречах, интересно, что 3 матча из четырех она проиграла Елене Рыбакиной, а один матч украинке Марте Костюк. У Пегулы есть один титул в этом году, ей удалось стать триумфатором в Дубае, где в финале она одолела еще одну украинку – Элину Свитолину.

Для спортсменки турнир в Чарльстоне важен, ведь она действующий победитель. Здесь Джессике было сложно, так как все матчи она выиграла в трех партиях. Сначала одолела Юлию Путинцеву – 4:6, 6:4, 7:5, потом пришлось делать камбэк против Элизабетты Коччаретто с 1:4 в третьей партии, в итоге – 1:6, 6:1, 7:6. Далее удалось разобраться с «нейтралкой» Шнайдер – 3:6, 6:3, 6:2. В полуфинале была очередная тяжелая победа над землячкой Йович – 6:4, 5:7, 6:3. Пегула потратила немало сил, посмотрим, как она буде выглядеть в финале.

Прогноз

Никогда ранее теннисистки между собой не играли, а здесь американка будет фаворитом. Я думаю, что у Стародубцевой есть хорошие шансы на победу, ведь стилистически с Пегулой не должно быть очень тяжело.

Имея такой запал, украинка способна на все, конечно, она хочет взять первый в карьере титул. Поставлю на фору Стародубцевой +5.5 за 1.80.

