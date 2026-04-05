05 апреля 2026, 19:23
Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Прогноз на финал WTA 500 в Чарльстоне

Решающий поединок начнется 5 апреля в 20:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля, в Чарльстоне состоится финал престижного теннисного турнира WTA 500, здесь за титул сразятся Юлия Стародубцева (WTA 89) и Джессика Пегула (WTA 5).

Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка проводит лучший турнир в карьере, она впервые добралась до финала, хотя от нее никто такого не ждал. До Чарльстона, Стародубцева не впечатляла результатами, в Майами она себя неплохо проявила, но уступила в третьем круге Анисимовой.

Здесь теннисистка прошла: Чжан Шуай – 6:3, 6:0, Екатерину Горгодзе – 3:6, 6:1, 6:2, Ренату Сарасуа – 6:1, 6:0, Маккартни Кесслер – 6:4, 6:4. Самая грозная соперница, в плане статуса, ждала украинку в полуфинале, где пришлось сразиться с Мэдисон Киз. Авторитета американки Стародубцева не испугалась, она вела 6:1, 5:2, после чего чуть не допустила камбэк, но сделала брейк при счете 5:4, чем закрыла матч. На таком кураже украинке никто не страшен, есть игра, уверенность и невероятное желание завоевать титул.

Джессика Пегула

Американская теннисистка проводит сезон на высоком уровне, на ее счету 23 победы в 27 встречах, интересно, что 3 матча из четырех она проиграла Елене Рыбакиной, а один матч украинке Марте Костюк. У Пегулы есть один титул в этом году, ей удалось стать триумфатором в Дубае, где в финале она одолела еще одну украинку – Элину Свитолину.

Для спортсменки турнир в Чарльстоне важен, ведь она действующий победитель. Здесь Джессике было сложно, так как все матчи она выиграла в трех партиях. Сначала одолела Юлию Путинцеву – 4:6, 6:4, 7:5, потом пришлось делать камбэк против Элизабетты Коччаретто с 1:4 в третьей партии, в итоге – 1:6, 6:1, 7:6. Далее удалось разобраться с «нейтралкой» Шнайдер – 3:6, 6:3, 6:2. В полуфинале была очередная тяжелая победа над землячкой Йович – 6:4, 5:7, 6:3. Пегула потратила немало сил, посмотрим, как она буде выглядеть в финале.

Прогноз

Никогда ранее теннисистки между собой не играли, а здесь американка будет фаворитом. Я думаю, что у Стародубцевой есть хорошие шансы на победу, ведь стилистически с Пегулой не должно быть очень тяжело.

Имея такой запал, украинка способна на все, конечно, она хочет взять первый в карьере титул. Поставлю на фору Стародубцевой +5.5 за 1.80.

Прогноз Sport.ua: фора Стародубцевой +5.5 за 1.80

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
05.04.2026 -
20:00
Джессика Пегула
Фора Стародубцевой (+5.5) 1.80
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юля! Віримо в твою перемогу!
+7
Будем сподіватись сьогоді "пігулка" будн у кондиціях, а-ля Світроіна у фіналі Дубаю. Дуже вона вчора вісля матчу хекала, коли жалілась, що сильнл втомилася нв цьому турнірі. Дай бог, до сьогодні не отямиться. Юля, let's go!!!
+2
Ну вы и прогнозисты))) Там зиркова хвороба почалась... Вопрос только в том как себя преподнести покрасивее... какая там игра...
+1
