Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джессика ПЕГУЛА: «Стародубцева? Она очень хитрая в игре, хорошая атлетка»
WTA
05 апреля 2026, 18:01 |
801
0

Джессика ПЕГУЛА: «Стародубцева? Она очень хитрая в игре, хорошая атлетка»

Пресс-конференция пятой ракетки после выхода в финал турнира WTA 500 в Чарльстоне

Джессика Пегула

Пятая ракетка мира Джессика Пегула пообщалась с журналистами после победы над Ивой Йович в полуфинале WTA 500 в Чарльстоне – 5 апреля Пегула поборется за трофей с Юлией Стародубцевой:

– Вы сказали, что очень рады выходу в финал. Каковы ваши впечатления от матча?

– Я очень рада, что попала в финал. Это был снова чрезвычайно сложный матч против Ивы [Йович]. Она играет в великолепный теннис. Мне кажется, что первый сет я, возможно, немного «вытащила». Во втором она начала очень хорошо подавать, а я не очень хорошо принимала. Но в третьем сете мне удалось вернуться в игру.

– Вы, наверное, уже устали от разговоров о трехсетовых матчах, но это также говорит о вашей способности находить решения и выходить из сложных ситуаций. Насколько это важно для вас?

– Да, это стало моей сильной стороной. Я даже шутила, что когда соперницы ведут с брейком в третьем сете против меня, возможно, именно тогда они начинают чувствовать большее давление, потому что я часто возвращаюсь именно в такие моменты. Я не думаю, что сейчас показываю свой лучший теннис. Из-за этого мне приходится искать, что именно работает в конкретный день: какие удары, какие комбинации. И это то, что на этой неделе у меня получается очень хорошо. Я принимаю много решений по ходу матча и просто борюсь.

– Что вы можете сказать о своей следующей сопернице – Юлии Стародубцевой?

– Я не очень много о ней знаю. Видела несколько ее матчей, знаю ее в лицо. Она, кажется, хорошо чувствует себя на грунте, очень хитрая в игре, хорошая атлетка. Сегодня она играла на чрезвычайно высоком уровне. Поэтому мне понадобится немного времени, чтобы подготовиться: посмотреть ее матчи, понять, что она делает хорошо на этом турнире. Я никогда с ней не играла и даже не тренировалась, поэтому это точно будет непростой вызов.

– Было ли частью вашей тактики менять ритм: затягивать розыгрыши, заставлять соперницу ошибаться, иногда выводить ее к сетке?

– Частично да. Моя игра в принципе построена на том, чтобы заставлять соперниц ошибаться. Иногда я играю довольно плоско и сильно по центру, и даже если это выглядит как не очень очевидная тактика, это создает дискомфорт.

Ива очень хорошо умеет отнимать время и пространство, поэтому важно заставлять ее играть те мячи, которые ей не совсем удобны. Но в то же время, когда я делала одинаковые удары, она начинала чувствовать себя лучше. Поэтому нужно было найти баланс: иногда играть по центру, а потом менять направление, растягивать корт, заставлять рисковать. На грунте это особенно важно: открывать корт и заставлять соперницу много двигаться по корту. Это тонкая грань, и нужно уметь ее чувствовать.

– Вы также использовали много «свечей» и высоких мячей, чтобы изменить темп игры. Это было запланировано?

– Да (смеется). Я пыталась это делать.

– Вы сказали после матча, что Ива может стать суперзвездой. Что именно вас впечатляет в ее игре?

– Ее ментальность и зрелость. Она уже очень сильная теннисистка, но в то же время чрезвычайно уравновешенная для своего возраста. В нашем виде спорта это очень важно: уметь оставаться спокойной, особенно когда все ново и ты только начинаешь. Она с этим справляется очень хорошо. И это сразу бросается в глаза. Некоторым игрокам нужны годы, чтобы этому научиться. У меня это заняло много времени, а у нее это уже есть. И я думаю, что это поможет ей очень далеко продвинуться в карьере.

– Появилась информация, что вы добавили около 13 км/ч к скорости подачи. Это было сделано специально?

– Я тоже это слышала (смеется). На самом деле это не было какой-то конкретной целью. Мы, конечно, работаем над подачей, над ее вариативностью, но это произошло довольно естественно. Я почти ничего не меняла в технике: ни в работе ног, ни в самом движении. Это скорее связано с работой руки. У меня довольно «живая» рука, и я всегда чувствовала, что моя подача может быть сильнее. Мы просто нашли способ это реализовать. И, кажется, это сработало.

– Крис Эверт сказала, что у вас есть «суперсила». Как вы это воспринимаете?

– Это очень приятно слышать. Не знаю, возможно, моя «суперсила» на этой неделе – это выносливость или ментальная стойкость. Хотя, честно говоря, я больше чувствую себя «кошкой с девятью жизнями» (смеется). Возможно, мне просто немного везет.

– В финале у вас будет поддержка трибун. Добавляет ли это давления или, наоборот, помогает?

– Думаю, я просто постараюсь делать то же самое, что и на этой неделе. Зрители поддерживали меня почти в каждом матче. Сегодня, возможно, чуть меньше, потому что соперница была американкой. Но в целом эта поддержка очень помогает. Я чувствую их энергию и знаю, что они хотят, чтобы я выиграла титул. Поэтому я постараюсь отдать все, что у меня осталось – насколько это вообще возможно после такой недели (смеется).

– Вы говорили, что обращаете внимание на возраст соперниц. Чувствуете ли вы себя более опытной в таких матчах?

– Да, конечно. Сейчас это случается все чаще (смеется). Когда объявляют игроков, которым 18–19 лет, а потом тебя, ты думаешь: «Может, лучше мой возраст не называть?» Ты начинаешь понимать, как быстро летит время. Но я стараюсь использовать этот опыт как преимущество.

Опыт – это то, чему нельзя научить. Это то, через что нужно пройти. И я прошла через много ситуаций, поэтому стараюсь использовать это как уверенность, а не как что-то негативное.

Видеозапись пресс-конференции Джессики Пегулы

По теме:
Джессика Пегула Юлия Стародубцева WTA Чарльстон Ива Йович пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем