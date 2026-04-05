СТАРОДУБЦЕВА: Недавно мне сказали, что стоит попробовать играть как Пегула

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева провела пресс-конференцию после победы над Мэдисон Киз в полуфинале WTA 500 в Чарльстоне:

– Юлия, вы в финале! Каковы ваши первые впечатления после сегодняшней победы?

– Впечатления прекрасные! Конечно, я очень рада, что сыграю в финале. Чарльстон — замечательный турнир, и, на мой взгляд, это очень сильный турнир категории 500, чтобы выйти здесь в финал. Поэтому сегодня я действительно очень горжусь собой.

– Поздравляем с первым финалом в карьере. На корте вы выглядите очень органично, будто уже давно играете на таком уровне и в такой атмосфере. Вы давно себе это представляли?

– Знаете, забавно, что вы это сказали. Мы как раз уже примерно год говорим о том, что я раскрываюсь именно на больших аренах и в больших матчах, а на маленьких турнирах иногда, наоборот, могу не показать своего максимума – и я как раз пытаюсь это исправить. Но, надеюсь, мне не придется играть слишком много маленьких турниров, понимаете? (смеется)

Но да, я чувствую, что мое место здесь, и мне комфортно играть перед большой публикой. Когда слышу шум трибун, это, мне кажется, вдохновляет меня и дает еще больше мотивации.

– Впереди у вас еще один большой матч. Расскажите о вызове, который представляет собой игра против Джессики Пегулы.

– Забавно, что совсем недавно кто-то сказал мне, что, возможно, мне стоит чуть больше смотреть матчи Джессики Пегулы и попробовать играть так, как играет она. Она показывает великолепный теннис, мне нравится ее стиль.

И, думаю, она настоящий боец, и этот турнир тоже это подтвердил – она прошла через много трехсетовых матчей. По-моему, она вообще ни разу не выиграла в двух сетах, или, возможно, один раз? Поэтому я ее очень уважаю. Она многого добилась в карьере, и мне кажется, что мне просто нужно сохранять концентрацию, делать то, что я делала всю эту неделю, и постараться завтра показать свой максимум.

– Юлия, раньше у вас уже были хорошие проходы по сетке в Пекине и Мадриде. Похожа ли эта неделя на те турниры? На что вообще был похож этот путь – от раунда к раунду?

– Да, это действительно похоже, потому что здесь тоже есть зрители, большой турнир. Если честно, мне очень нравится этот турнир. Я играю здесь впервые, но надеюсь, что смогу вернуться сюда еще много раз.

До сегодняшнего матча ощущения действительно были похожими. А вот сегодня все ощущалось по-особенному, потому что я вышла в финал, и эмоции немного захлестывают. Но я стараюсь оставаться спокойной и приземленной. Сейчас я просто думаю уже о следующем матче и стараюсь не слишком зацикливаться на том, где я сейчас нахожусь и что именно происходит.

– Нет ничего необычного в том, что, подавая на матч против сеяной соперницы, игрок не может сразу его закрыть. Но вот потом сразу же сделать брейк – это уже другое дело. Можете рассказать о том, какой ментальный процесс у вас в тот момент происходил?

– Мне кажется, в теннисе все часто сводится к нервам. И, как я уже сказала, я чувствую себя лучше всего именно на больших аренах и в важные моменты. Думаю, это был как раз такой момент.

Конечно, при счете 5:2 у меня было много мыслей. У кого бы их не было, правда? Но я была рада, что смогла с этим справиться и справиться с ее геймом на подаче при счете 5:4.

Мне кажется, на протяжении всего первого сета я очень хорошо действовала на приеме и делала брейки, и чувствовала, что могу сделать это снова. Поэтому я просто вышла, решила сыграть смело, и это сработало. Думаю, ключевым было то, что в том гейме я оставалась агрессивной.

– Вы чему-то научились сегодня из этого опыта?

– О да, да, да! Больше так не делать! Надо удерживать свою подачу! (смеется)

– Я знаю, что вы работаете с Эриком Хехтманом всего несколько недель, но чувствуете ли вы, что он уже привнес что-то новое по сравнению с тем, над чем вы до этого работали с Пирсом Доланом? Что он говорит вам о вашей игре сейчас такого, чего, возможно, раньше не было?

– Мне кажется, он действительно очень хорош в своем деле. И, думаю, у нас с ним, возможно, похожий менталитет, и это могло стать ключом к этой неделе и к предыдущей тоже.

Но я думаю, большая часть успеха в том, что за год до Эрика я работала с Пирсом, и у меня есть много «инструментов», над которыми мы работали: например, моя подача, мой бэкхенд, мои укороченные удары.

Я чувствую, что Эрик очень хорошо умеет подсказывать мне, что делать в нужные моменты. Работа с Пирсом дала мне все эти инструменты, а Эрик помог мне соединить все это воедино и просто направляет меня – когда и как их использовать. Так что вместе это очень хорошо сработало в последние пару недель.

– Можно спросить, сколько у вас родных и близких осталось дома и какова сейчас ситуация там, с учетом всего, что произошло за последние несколько лет?

– Да, у меня все еще есть семья дома. Я не была дома уже четыре года. Очень скучаю по дому. Не видела папу четыре года, бабушку, дедушку…

Это тяжелая тема для меня, но я благодарна, что вы спросили. Да… честно говоря, даже не знаю, что сказать. Было очень тяжело. Я все время думаю о том, как нас всех снова собрать вместе, но, возможно, теперь это станет немного легче, потому что, как мне кажется, многое зависит от финансовых возможностей и подобных вещей.

