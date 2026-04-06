РОТАНЬ: «Мы подписали игрока, который станет будущим украинского футбола»

Руслан Ротань, тренер «Полесья», высказался о трансфере Олега Федора из «Карпат».

– Не считаете ли вы приобретение Федора рискованным трансфером для себя, как тренера? В «Карпатах» у него далеко не все получалось, поэтому в случае неудачи в «Полесье» можно получить критику?

– Это наша ответственность. Нужно верить. Игрок с таким набором качеств очень важен для командных действий. Это 100%. Поэтому необходимо раскрыть потенциал, которым обладает футболист. Мы будем работать.

Очень здорово, что он ко всему подходит с пониманием и трудолюбив. Эти факторы позволяют уже сегодня рассчитывать на его прогресс. Время покажет, но почему-то я уверен, что он — будущее всего украинского футбола.