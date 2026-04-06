Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РОТАНЬ: «Мы подписали игрока, который станет будущим украинского футбола»
06 апреля 2026, 23:42
РОТАНЬ: «Мы подписали игрока, который станет будущим украинского футбола»

Тренер «Полесья» – о трансфере Федора

ФК Полесья. Олег Федор

Руслан Ротань, тренер «Полесья», высказался о трансфере Олега Федора из «Карпат».

– Не считаете ли вы приобретение Федора рискованным трансфером для себя, как тренера? В «Карпатах» у него далеко не все получалось, поэтому в случае неудачи в «Полесье» можно получить критику?

– Это наша ответственность. Нужно верить. Игрок с таким набором качеств очень важен для командных действий. Это 100%. Поэтому необходимо раскрыть потенциал, которым обладает футболист. Мы будем работать.

Очень здорово, что он ко всему подходит с пониманием и трудолюбив. Эти факторы позволяют уже сегодня рассчитывать на его прогресс. Время покажет, но почему-то я уверен, что он — будущее всего украинского футбола.

Олег Федор Полесье Житомир Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Александр поздравил болельщиков с Вербным воскресеньем

Ковалец опасается, что Пономаренко повторит судьбу Шапаренко и Бражко
Сергей Ковалец уверен, что Матвею Пономаренко нужно быстро менять чемпионат

АРТЕТА: «Букайо Сака не сыграет против Спортинга в ЛЧ из-за травмы»
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
та що ти ще скаже))
руся ти лайно а не тренер
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Стародубцева в огне. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Чарльстоне
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
