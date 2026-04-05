Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева в огне. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Чарльстоне
WTA
05 апреля 2026, 01:15 | Обновлено 05 апреля 2026, 11:14
Юлия после победы над Мэдисон Киз поборется за трофей с Джессикой Пегулой

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

4 апреля состоялись матчи 1/2 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сенсационно переиграла пятую сеяную Мэдисон Киз и в финале встретится с прошлогодней чемпионкой Джессикой Пегулой.

Пегула, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, в свое полуфинальном поединке в трех сетах одолела Иву Йович.

Стародубцева впервые в карьере сыграет в финале на уровне Тура. До Чарльстона Юлия ни разу не доходила даже до полуфинала соревнований WTA.

Для Пегулы это будет 22-й решающий поединок в карьере (третий на грунте). На счету Джессики 10 трофеев.

Джессика может стать первой теннисисткой после Серены Уильямс (2012–2013), которая два года подряд станет чемпионкой в Чарльстоне.

Стародубцева ранее ни разу не играла против Пегулы. Финал между Юлией и Джессикой запланирован на 5 апреля (не ранее 20:00 по Киеву).

WTA 500 Чарльстон. 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Ива Йович [4] – 6:4, 5:7, 6:3
Мэдисон Киз [5] – Юлия Стародубцева – 1:6, 4:6

Видеообзор игрового дня

Инфографика

Даниил Агарков
Оцените материал
(66)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем