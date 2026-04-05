Стародубцева в огне. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Чарльстоне

4 апреля состоялись матчи 1/2 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сенсационно переиграла пятую сеяную Мэдисон Киз и в финале встретится с прошлогодней чемпионкой Джессикой Пегулой.

Пегула, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, в свое полуфинальном поединке в трех сетах одолела Иву Йович.

Стародубцева впервые в карьере сыграет в финале на уровне Тура. До Чарльстона Юлия ни разу не доходила даже до полуфинала соревнований WTA.

Для Пегулы это будет 22-й решающий поединок в карьере (третий на грунте). На счету Джессики 10 трофеев.

Джессика может стать первой теннисисткой после Серены Уильямс (2012–2013), которая два года подряд станет чемпионкой в Чарльстоне.

Стародубцева ранее ни разу не играла против Пегулы. Финал между Юлией и Джессикой запланирован на 5 апреля (не ранее 20:00 по Киеву).

WTA 500 Чарльстон. 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Ива Йович [4] – 6:4, 5:7, 6:3

Мэдисон Киз [5] – Юлия Стародубцева – 1:6, 4:6

