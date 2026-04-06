Ребров ответил болельщикам, требующим его увольнения

Тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на критику в свой адрес и в адрес футболистов после прошедших матчей.

«Кто-то кричит: Ребров – аут. Это не проблема. Тренер должен быть готов к этому, любой тренер. Но я считаю, что ребята этого не заслуживают. Они отдавались в матче против Швеции. Они пытались это сделать, но...», – сказал Ребров.

31 марта состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Албании. Украинская команда после неудачи в матче со шведами одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Алексей Гуцуляк.