06 апреля 2026, 03:32
Ребров ответил болельщикам, требующим его увольнения

Тренер считает, что игроки сборной Украины не заслуживают такого отношения

УАФ. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на критику в свой адрес и в адрес футболистов после прошедших матчей.

«Кто-то кричит: Ребров – аут. Это не проблема. Тренер должен быть готов к этому, любой тренер. Но я считаю, что ребята этого не заслуживают. Они отдавались в матче против Швеции. Они пытались это сделать, но...», – сказал Ребров.

31 марта состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Албании. Украинская команда после неудачи в матче со шведами одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Алексей Гуцуляк.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
