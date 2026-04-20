«А Мудрик – это кто?» Ребров впервые за долгое время вспомнил о Михаиле

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о вертикали сборных и вспомнил о Михаиле Мудрике, который временно отстранен от футбола.

– В сборной постоянные кадровые потери, но из молодежки за ваш цикл закрепился только Ярмолюк. Не свидетельствует ли это о проблемах в вертикали?

– Почему вы говорите только о Ярмолюке? А Судаков? А Мудрик? Они также подходят по возрасту. Есть Очеретько, Волошин. Поэтому не совсем корректно выделять только одного игрока. Ярмолюк, как и другие, присоединился после завершения цикла молодежной сборной.