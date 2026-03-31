Разорвут ли контракт? Наполи принял решение после скандала Лукаку

Итальянский «Наполи» оштрафует бельгийского нападающего Ромелу Лукаку за отказ возвращаться в тренировочный лагерь клуба после того, как он покинул расположение национальной сборной Бельгии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Однако, по информации источника, неаполитанцы не планируют расторгать контракт с 32-летним футболистом, чтобы не понести финансовые потери.

В сезоне 2025/26 Ромелу Лукаку провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.