Кейн пропускает матч сборной Англии. Названа причина

Во вторник сборная Англии проведет товарищеский матч с национальной командой Японии (начало в 21:45). В этом противостоянии будет отсутствовать лидер атак британцев Гарри Кейн. Из-за небольших проблем со здоровьем форвард «Баварии» не попал в заявку на игру, тем не менее, он остается в лагере сборной Англии.

С первых минут у хозяев выйдут на поле: Джордан Пикфорд – Бен Уайт, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О’Райли – Эллиот Андерсон, Кобби Мейну – Коул Палмер, Морган Роджерс, Фил Фоден – Энтони Гордон.

В 40 матчах за «Баварию» в этом сезоне Кейн забил 48 голов. В его активе 9 мячей в квалификации чемпионата мира 2026 года. Товарищеский матч с Уругваем (1:1) 32-летний англичанин также пропустил.