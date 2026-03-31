Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Балакин возвращается. Скандальный арбитр будет судить матч Кривбасс – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
31 марта 2026, 20:16 | Обновлено 31 марта 2026, 20:17
Балакин возвращается. Скандальный арбитр будет судить матч Кривбасс – ЛНЗ

Николая Балакина вернули к работе после матча «Полесье» – «Динамо»

УАФ. Николай Балакин

УАФ назвала имена арбитров, которые будут работать на матчах 22-го тура УПЛ.

3 апреля

• 15:30 «Полтава» – «Александрия». Арбитр – Денис Резников.

За VAR отвечают Сергей Задиран и Александр Каленов.

4 апреля

• 13:00 «Колос» – «Металлист 1925». Арбитр – Клим Заброда.

За VAR отвечают Владимир Новохатний и Олег Когут.

• 18:00 «Динамо» – «Карпаты». Судья – Дмитрий Панчишин.

За VAR отвечают Алексей Деревинский и Александр Беркут.

5 апреля

• 13:00 «Кривбасс» – ЛНЗ. Арбитр – Александр Афанасьев.

На системе VAR: Николай Балакин и Виктор Матяш.

• 15:30 «Оболонь» – «Заря». Судья: Виталий Романов.

За систему VAR отвечают: Александр Шандор и Александр Соловьян.

• 15:30 «Шахтер» – «Рух». Судья: Андрей Коваленко.

За систему VAR отвечают: Виктор Копиевский и Светлана Грушко

• 18:00 «Полесье» – «Верес». Арбитр – Роман Блавацкий.

На системе VAR: Дмитрий Евтухов и Дмитрий Запороженко.

6 апреля

• 18:00 «Эпицентр» – «Кудровка». Арбитр – Александр Омельченко.

На системе VAR: Дмитрий Кубряк и Михаил Райда.

Николай Балакин получил первое назначение на матч Премьер-лиги после судейства поединка «Полесье» – «Динамо» (1:2), завершившемся грандиозным скандалом. Денис Шурман, работавший тогда на VAR, этот тур пропускает. В эти минуты он судит матч между молодежными сборными Болгарии и Азербайджана.

Руслан Полищук Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
футболу хана
Ответить
0
гнида
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем