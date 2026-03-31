Балакин возвращается. Скандальный арбитр будет судить матч Кривбасс – ЛНЗ
Николая Балакина вернули к работе после матча «Полесье» – «Динамо»
УАФ назвала имена арбитров, которые будут работать на матчах 22-го тура УПЛ.
3 апреля
• 15:30 «Полтава» – «Александрия». Арбитр – Денис Резников.
За VAR отвечают Сергей Задиран и Александр Каленов.
4 апреля
• 13:00 «Колос» – «Металлист 1925». Арбитр – Клим Заброда.
За VAR отвечают Владимир Новохатний и Олег Когут.
• 18:00 «Динамо» – «Карпаты». Судья – Дмитрий Панчишин.
За VAR отвечают Алексей Деревинский и Александр Беркут.
5 апреля
• 13:00 «Кривбасс» – ЛНЗ. Арбитр – Александр Афанасьев.
На системе VAR: Николай Балакин и Виктор Матяш.
• 15:30 «Оболонь» – «Заря». Судья: Виталий Романов.
За систему VAR отвечают: Александр Шандор и Александр Соловьян.
• 15:30 «Шахтер» – «Рух». Судья: Андрей Коваленко.
За систему VAR отвечают: Виктор Копиевский и Светлана Грушко
• 18:00 «Полесье» – «Верес». Арбитр – Роман Блавацкий.
На системе VAR: Дмитрий Евтухов и Дмитрий Запороженко.
6 апреля
• 18:00 «Эпицентр» – «Кудровка». Арбитр – Александр Омельченко.
На системе VAR: Дмитрий Кубряк и Михаил Райда.
Николай Балакин получил первое назначение на матч Премьер-лиги после судейства поединка «Полесье» – «Динамо» (1:2), завершившемся грандиозным скандалом. Денис Шурман, работавший тогда на VAR, этот тур пропускает. В эти минуты он судит матч между молодежными сборными Болгарии и Азербайджана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ванат, Крушинский и Очеретько пропустят контрольный матч
Лунин – в трансферном списке «Интера»