Балакин возвращается. Скандальный арбитр будет судить матч Кривбасс – ЛНЗ

УАФ назвала имена арбитров, которые будут работать на матчах 22-го тура УПЛ.

3 апреля

• 15:30 «Полтава» – «Александрия». Арбитр – Денис Резников.

За VAR отвечают Сергей Задиран и Александр Каленов.

4 апреля

• 13:00 «Колос» – «Металлист 1925». Арбитр – Клим Заброда.

За VAR отвечают Владимир Новохатний и Олег Когут.

• 18:00 «Динамо» – «Карпаты». Судья – Дмитрий Панчишин.

За VAR отвечают Алексей Деревинский и Александр Беркут.

5 апреля

• 13:00 «Кривбасс» – ЛНЗ. Арбитр – Александр Афанасьев.

На системе VAR: Николай Балакин и Виктор Матяш.

• 15:30 «Оболонь» – «Заря». Судья: Виталий Романов.

За систему VAR отвечают: Александр Шандор и Александр Соловьян.

• 15:30 «Шахтер» – «Рух». Судья: Андрей Коваленко.

За систему VAR отвечают: Виктор Копиевский и Светлана Грушко

• 18:00 «Полесье» – «Верес». Арбитр – Роман Блавацкий.

На системе VAR: Дмитрий Евтухов и Дмитрий Запороженко.

6 апреля

• 18:00 «Эпицентр» – «Кудровка». Арбитр – Александр Омельченко.

На системе VAR: Дмитрий Кубряк и Михаил Райда.

Николай Балакин получил первое назначение на матч Премьер-лиги после судейства поединка «Полесье» – «Динамо» (1:2), завершившемся грандиозным скандалом. Денис Шурман, работавший тогда на VAR, этот тур пропускает. В эти минуты он судит матч между молодежными сборными Болгарии и Азербайджана.