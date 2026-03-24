Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Украина. Премьер лига
Журналист и комментатор Виктор Вацко сообщил подробности проверки арбитров после матча между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» (1:2).

По его информации, судьи Николай Балакин и Денис Шурман прошли полиграф, который не выявил фактов подкупа или получения какой-либо материальной выгоды.

Также проверка не зафиксировала признаков сговора или внешнего влияния на арбитров. Ошибки, допущенные во время матча, не были связаны с умышленными действиями или посторонним вмешательством.

Ранее Геннадий Буткевич и Александр Усик попросили навсегда дисквалифицировать Дениса Шурмана.

Комментарии 9
Олександр Січкаренко
От і доказ що вони просто не вміють судити, помилки були в обидва боки
MCD-MEL
Я одразу після матчу писав, що відсторонини. Не за упередженість а за НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ!!!!!
stop2018
БРЕХНЯ!!!!
Михаил
полиграф тот во многих фильмах обманывали... чини тест...
avk2307
Ну і рекомендую людям які цікавляться футболом глянути на футбол.юа новини , головні теми, дня і тренди. Там виключно про футбол більшість матеріалів, а не оце жування та переливання з пустогов порожнє в тренді.
avk2307
Питання : Навіщо на фото матеріала про арбітра замість його фото ставити фото гравців Динамо?
MCD-MEL
Болгарська?))
_ Moore
а хто повірить цим поліграфістам? Тут же тільки "суркіс_всьо_купіл", і ніяк інакше.
Oberst
Пафосный и королевский ээээээээ полиграф☝️
