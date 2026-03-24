Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Балакин и Шурман не получали никакой выгоды
Журналист и комментатор Виктор Вацко сообщил подробности проверки арбитров после матча между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» (1:2).
По его информации, судьи Николай Балакин и Денис Шурман прошли полиграф, который не выявил фактов подкупа или получения какой-либо материальной выгоды.
Также проверка не зафиксировала признаков сговора или внешнего влияния на арбитров. Ошибки, допущенные во время матча, не были связаны с умышленными действиями или посторонним вмешательством.
Ранее Геннадий Буткевич и Александр Усик попросили навсегда дисквалифицировать Дениса Шурмана.
