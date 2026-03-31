ФОТО. Надаль провел отпуск вместе с семьей на Багамских остравах
Знаменитый испанский экс-теннисист поделился фото с отдыха в Instagram
31 марта 2026, 19:19 | Обновлено 31 марта 2026, 19:58
22-кратный победитель турниров Grand Slam, испанец Рафаэль Надаль отдыхал с семьей на острове Эксума (Багамы).
Испанец поделился фотографиями в Instagram и написал:
«Недавно я провел очень особенные дни со своей семьей на Эксуме. Это уникальное место с невероятно красивой природой. Нам очень повезло наслаждаться такими местами, и это напоминает нам, как важно сохранять их для будущего. Всегда благодарен за такие моменты с моей семьей».
Фото с Instagram Рафаэля Надаля
