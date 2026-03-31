ВАЩУК: «Перед игрой со шведами игрокам нужно было пойти в госпиталь»

Экс-игрок сборной Украины Владислав Ващук считает, что футболисты национальной команды оторваны от жизни простых людей в нашей стране.

«Перед такой игрой со шведами можно было бы собрать всю национальную сборную в Киеве. И потом, например, собрать раненых, пойти в наш военный госпиталь – то есть, чтобы ребята почувствовали, как оно здесь.

Многие ребята, которые даже не были в Украине, например, 3 или 4 года – и они хотя бы приехали, вдохновились, пообщались, почувствовали бы энергию, с которой живет сегодня наша страна. Это нужно было почувствовать – и была бы совсем другая игра, я уверен в этом», – заявил Ващук.

Сборная Украины без шансов уступила шведам в борьбе за путевку на чемпионат мира (1:3). Сегодня футболисты Сергея Реброва сыграют в спарринге с Албанией. Начало матча в 21:45.