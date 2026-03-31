Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пищур ударом головой вывел Украину U-21 вперед в Бухаресте
Молодежные турниры
31 марта 2026, 18:04 | Обновлено 31 марта 2026, 18:17
ВИДЕО. Пищур ударом головой вывел Украину U-21 вперед в Бухаресте

На 26-й минуте сине-желтым удалось открыть счет в игре с Венгрией U-21

УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 открыла счет в матче квалификации Евро-2027 U-21.

31 марта в 17:30 встречаются сборные команды Венгрии U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Будапеште, столице Венгрии, на стадионе Хидегкути Нандор.

На 26-й минуте сине-желтым удалось открыть счет в игре с Венгрией U-21 (1:0).

После навеса от Ильи Крупского Александр Пищур ударом головой вывел Украину U-21 вперед.

ГОЛ 0:1. Александр Пищур, 26 мин

Видеозапись матча

По теме:
Венгрия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Венгрия U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
Венгрия U21 – Украина U21. Текстовая трансляция. LIVE
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса видео голов и обзор Венгрия - Украина сборная Венгрии по футболу U-21 Александр Пищур-младший Илья Крупский
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Футбол | 31 марта 2026, 10:46 73
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией

Боление болением, а о ментальном здоровье нужно заботиться

Большие планы МЮ: минус 8 игроков и 100 млн на перестройку команды
Футбол | 31 марта 2026, 16:16 1
Большие планы МЮ: минус 8 игроков и 100 млн на перестройку команды
Большие планы МЮ: минус 8 игроков и 100 млн на перестройку команды

Манчестер Юнайтед готовится к активному лету

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Футбол | 31.03.2026, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме
Футбол | 31.03.2026, 11:26
Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме
Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31.03.2026, 09:27
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
30.03.2026, 20:43 77
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 87
Футбол
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
31.03.2026, 08:33 5
Футбол
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 110
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
31.03.2026, 02:53 2
Волейбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем