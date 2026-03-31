Источник: Сарапий дебютирует в стартовом составе сборной Украины

31 марта состоится товарищеский матч между сборными Украины и Албании. Поединок пройдет на стадионе «Сьюдад-де-Валенсия» в испанском городе Валенсия. Начало встречи — 21:45 по киевскому времени.

По информации Telegram-канала «Днепрянин», в этом матче в стартовом составе сборной Украины выйдет защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет первое появление на поле в футболке национальной сборной для 26-летнего футболиста.

В этом сезоне он провел 28 матчей за «Полесье» и забил 2 гола.