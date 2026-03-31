Более €180 млн разницы: сколько стоят составы сборных Украины и Албании?

К матчу против Албании сборная Украины подходит с общей стоимостью состава около €262 миллиона (по версии Transfermarkt). В то же время албанская команда оценивается примерно в €82 млн. Таким образом, разница между сборными превышает €180 млн.

Этот разрыв формируется, в частности, за счет игроков, выступающих в топ-чемпионатах Европы. Самым дорогим в составе Украины является Илья Забарный (€45 млн), также высокую стоимость имеют Егор Ярмолюк (€30 млн) и Георгий Судаков (€28 млн).

Для сравнения, самый дорогой игрок Албании – Анис Мегмеди – оценивается в €14 миллионов, что более чем в три раза меньше, чем у лидера украинской сборной.

Товарищеский матч между сборными Украины и Албании состоится 31 марта в Валенсии, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву. История очных встреч также фиксирует преимущество Украины: шесть побед, одна ничья и одно поражение в восьми матчах.

Состав сборной Украины:

Состав сборной Албании: