31 марта 2026, 17:32 | Обновлено 31 марта 2026, 17:35
438
1

Более €180 млн разницы: сколько стоят составы сборных Украины и Албании?

Товарищеский матч состоится 31 марта в 21:45 по Киеву в испанском городе Валенсия

31 марта 2026, 17:32 | Обновлено 31 марта 2026, 17:35
438
1 Comments
Более €180 млн разницы: сколько стоят составы сборных Украины и Албании?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

К матчу против Албании сборная Украины подходит с общей стоимостью состава около €262 миллиона (по версии Transfermarkt). В то же время албанская команда оценивается примерно в €82 млн. Таким образом, разница между сборными превышает €180 млн.

Этот разрыв формируется, в частности, за счет игроков, выступающих в топ-чемпионатах Европы. Самым дорогим в составе Украины является Илья Забарный (€45 млн), также высокую стоимость имеют Егор Ярмолюк (€30 млн) и Георгий Судаков (€28 млн).

Для сравнения, самый дорогой игрок Албании – Анис Мегмеди – оценивается в €14 миллионов, что более чем в три раза меньше, чем у лидера украинской сборной.

Товарищеский матч между сборными Украины и Албании состоится 31 марта в Валенсии, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву. История очных встреч также фиксирует преимущество Украины: шесть побед, одна ничья и одно поражение в восьми матчах.

Состав сборной Украины:

Состав сборной Албании:

По теме:
ДР Конго – Ямайка. Прогноз и анонс на финал квалификации ЧМ
Германия – Гана – 2:1. Победный удар на 88-й мин. Видео голов и обзор
ЛНЗ – Эпицентр – 2:0. Заполнили паузу. Видео голов и обзор матча
сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи Transfermarkt
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Футбол | 31 марта 2026, 10:35 6
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной

Тренер ответил, что в команде большая конкуренция

Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 30 марта 2026, 19:08 5
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции

Известный тренер выделил линию защиты

Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Футбол | 31.03.2026, 13:20
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Футбол | 31.03.2026, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
Футбол | 31.03.2026, 16:14
Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
Думаю ціна однакова якщо по грі, або навіть Україна дешевша 
Популярные новости
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
30.03.2026, 20:43 77
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
31.03.2026, 02:53 2
Волейбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
31.03.2026, 02:05 1
Футбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 39
Футбол
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
31.03.2026, 08:33 5
Футбол
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
30.03.2026, 18:52 14
Теннис
