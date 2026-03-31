Проблема для Гасперини. Один из ключевых игроков Ромы выбыл на месяц

Основной латераль «Ромы» Уэсли Франса получил травму в составе сборной Бразилии в товарищеском матче против Франции (1:2) и вернулся в расположение римлян.

После прохождения МРТ и УЗИ у футболиста подтвердилось мышечно-сухожильное повреждение бицепса бедра правой ноги.

Ориентировочный срок восстановления – четыре недели. За это время «Рома» сыграет выездные матчи против «Интера» (5 апреля) и «Болоньи» (25 апреля), а также примет на «Олимпико» «Пизу» (10 апреля) и «Аталанту» (18 апреля). Ожидается, что Франса сможет вернуться к матчу «Рома» – «Фиорентина», который состоится 3 мая.

Отсутствие бразильца, который стал одним из ключевых игроков команды, – ощутимый удар для «Ромы», которая сейчас занимает шестое место в Серии А и ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, отставая от четвертого «Комо» на три очка.

Уэсли добавился к потерям команды Гасперини, которой в ближайшее время не сможет помочь французский полузащитник Ману Коне – он также восстанавливается после мышечной травмы.

Однако есть и положительные новости для римлян, поскольку Зеки Челик восстановился после проблем с икроножной мышцей. В то же время Матиас Суле продолжает индивидуальные тренировки с акцентом на профилактику из-за проблем с лобковой костью, хотя уже вернулся в общую группу в конце прошлой недели.