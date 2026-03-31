  Проблема для Гасперини. Один из ключевых игроков Ромы выбыл на месяц
Италия
31 марта 2026, 15:21 | Обновлено 31 марта 2026, 15:22
Проблема для Гасперини. Один из ключевых игроков Ромы выбыл на месяц

Уэсли Франса получил травму в сборной Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Франса

Основной латераль «Ромы» Уэсли Франса получил травму в составе сборной Бразилии в товарищеском матче против Франции (1:2) и вернулся в расположение римлян.

После прохождения МРТ и УЗИ у футболиста подтвердилось мышечно-сухожильное повреждение бицепса бедра правой ноги.

Ориентировочный срок восстановления – четыре недели. За это время «Рома» сыграет выездные матчи против «Интера» (5 апреля) и «Болоньи» (25 апреля), а также примет на «Олимпико» «Пизу» (10 апреля) и «Аталанту» (18 апреля). Ожидается, что Франса сможет вернуться к матчу «Рома» – «Фиорентина», который состоится 3 мая.

Отсутствие бразильца, который стал одним из ключевых игроков команды, – ощутимый удар для «Ромы», которая сейчас занимает шестое место в Серии А и ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, отставая от четвертого «Комо» на три очка.

Уэсли добавился к потерям команды Гасперини, которой в ближайшее время не сможет помочь французский полузащитник Ману Коне – он также восстанавливается после мышечной травмы.

Однако есть и положительные новости для римлян, поскольку Зеки Челик восстановился после проблем с икроножной мышцей. В то же время Матиас Суле продолжает индивидуальные тренировки с акцентом на профилактику из-за проблем с лобковой костью, хотя уже вернулся в общую группу в конце прошлой недели.

По теме:
Чемпион Италии выступил с заявлением: звезда не тренируется с командой
Бразилия – Хорватия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
АНЧЕЛОТТИ: «У нас в сборной два лучших игрока мира на данный момент»
Иван Чирко Источник: Corriere dello Sport
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Футбол | 30 марта 2026, 16:15 110
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ

Тренер настроен продлить контракт со сборной

Украина U-19 отгрузила 4 мяча эстонцам и осталась в Лиге A отбора Евро-2027
Футбол | 31 марта 2026, 15:23 0
Украина U-19 отгрузила 4 мяча эстонцам и осталась в Лиге A отбора Евро-2027
Украина U-19 отгрузила 4 мяча эстонцам и осталась в Лиге A отбора Евро-2027

Сине-желтая команда заняла 3-е место в отборочной группе

Ребров дерзко ответил журналистке, заговорив о будущем
Футбол | 31.03.2026, 08:06
Ребров дерзко ответил журналистке, заговорив о будущем
Ребров дерзко ответил журналистке, заговорив о будущем
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 30.03.2026, 19:08
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
30.03.2026, 07:42 1
Бокс
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 87
Футбол
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
30.03.2026, 01:59 14
Футбол
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
29.03.2026, 23:36 7
Футбол
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
31.03.2026, 02:05 1
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
30.03.2026, 18:52 14
Теннис
