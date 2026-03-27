ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии потеряла двух топовых игроков

В четверг сборная Бразилии по футболу уступила соперникам из Франции (1:2). Несмотря на товарищеский статус противостояния, футболисты выложились на все 100%, и южноамериканская команда не досчиталась двух игроков.

Вингер «Барселоны» Рафинья покинул тренировочный лагерь сборной Бразилии из-за мышечной травмы правого бедра. 29-летний хавбек будет лечиться в Испании. Также стало известно о том, что похожие проблемы со здоровьем испытает и защитник Уэсли. Он уже отбыл в «Рому» и не сыграет против сборной Хорватии в следующем спарринге, который запланирован на 1 апреля.

Рафинья забил 19 голов и оформил 8 ассистов в 31 матче текущего сезона за «Барселону». Уэсли за римлян провел 35 поединков (4 гола и 2 результативные передачи). На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилии сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии.