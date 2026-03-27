Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии потеряла двух топовых игроков
Чемпионат мира
27 марта 2026, 20:46 | Обновлено 27 марта 2026, 20:52
965
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии потеряла двух топовых игроков

Рафинья и Уэсли получили травмы в матче с французами

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В четверг сборная Бразилии по футболу уступила соперникам из Франции (1:2). Несмотря на товарищеский статус противостояния, футболисты выложились на все 100%, и южноамериканская команда не досчиталась двух игроков.

Вингер «Барселоны» Рафинья покинул тренировочный лагерь сборной Бразилии из-за мышечной травмы правого бедра. 29-летний хавбек будет лечиться в Испании. Также стало известно о том, что похожие проблемы со здоровьем испытает и защитник Уэсли. Он уже отбыл в «Рому» и не сыграет против сборной Хорватии в следующем спарринге, который запланирован на 1 апреля.

Рафинья забил 19 голов и оформил 8 ассистов в 31 матче текущего сезона за «Барселону». Уэсли за римлян провел 35 поединков (4 гола и 2 результативные передачи). На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилии сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии.

По теме:
Уэсли Франса Рафинья Диас ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Рома Рим Барселона Бразилия - Франция
Руслан Полищук Источник: Бразильская конфедерация футбола
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем