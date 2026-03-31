  ОФИЦИАЛЬНО. Колос нашел замену форварду, ударившему представителя ТЦК
31 марта 2026, 14:26 | Обновлено 31 марта 2026, 14:30
ОФИЦИАЛЬНО. Колос нашел замену форварду, ударившему представителя ТЦК

Ростислав Тарануха нашел новый клуб

ФК Колос.Ростиславом Тарануха

Ковалевский Колос официально объявил о подписании контракта с украинским форвардом Ростиславом Таранухой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем Ростислава в составе ФК «Колос-2» и желаем результативной игры и ярких моментов в клубных цветах», – говорится в сообщении.

Ростиславу Таранухе 29 лет, он уроженец города Лубны (Полтавская область), воспитанник молодежной академии киевского «Динамо» и имеет солидный опыт выступлений в ряде украинских клубов: «Динамо», «Сумы», «Полесье» (Житомир), «Кремень», «Черкащина», «Верес» (Ровно).

Ростислав будет выступать за «Колос-2», где сменит другого украинского форварда Даниила Колесника, ударившего представителя ТЦК. После этого инцидента Колос расторг контракт с Колесником.

