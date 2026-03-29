  4. Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом по просьбе военных
Украина. Премьер лига
29 марта 2026, 19:37 | Обновлено 29 марта 2026, 19:54
Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом по просьбе военных

Даниил Колесник рассказал детали ухода из «Колоса»

29 марта 2026, 19:37 | Обновлено 29 марта 2026, 19:54
1105
0
Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом по просьбе военных
Украинский форвард Даниил Колесник рассказал, как узнал о разрыве контракта с ковалевским Колосом сразу после избиения работника ТЦК.

«Мне через час уже позвонили. Но я понимал, что это дело типа зашло очень далеко. И мне уже через час позвонили, сказали, что на руководство и президента очень много звонков там.

Я знаю, что приезжали даже военные в Ковалевку, что меня искали. Сказали, что сейчас такая ситуация, что военные требуют, чтобы меня уволили из команды. Ну и все. И меня уволили», – сказал Колесник.

Даниил Колесник начал нынешний сезон в составе Колоса-2, выступающего во Второй лиге Украины. В настоящее время форвард находится без команды.

