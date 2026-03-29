Футболист, который ударил представителя ТЦК, расскритиковал Гераскевича

Даниил Колесник высказал свое мнение вокруг ситуации, которая сложилась на ОИ-2026

Украинский футболист Даниил Колесник, имевший конфликт с представителем ТЦК, высказал свое мнение по поводу украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который не смог выступить на ОИ-2026, но стал национальным героем.

– Ты видел сравнение себя с Гераскевичем в комментариях? Как ты относишься к этому?

– Никак не отношусь. То, что он сделал на Олимпиаде – да, с одной стороны, молодец, показавший свою позицию, а с другой – ну, так же, это его личное, его раскрутили.

– Ты понимаешь, в каком ключе вас сравнивают?

– Да – будто ему начали очень много сбрасывать деньги из-за того, что он просто надел шлем. Но на этом шлеме были изображены погибшие люди или имеющие отношение ради украинской победы – в этом я поддерживаю полностью.

То, что происходит дальше – это его личное. Он молодец, который так это использовал. То, что ему сбросили очень много средств – я надеюсь, что эти средства придут туда, куда должны были прийти. Дело каждого на самом деле.

– В комментариях сравнивают таким образом: из него сделали героя медийно, но человек… Типа, он фейковый герой – а ты настоящий. Типа, человек получил такую ​​медийную поддержку, а по факту ничего такого для народа не сделал. Мнение этих людей – что он сделал больше для себя, а человек, заступившийся за гражданского, за это несет ответственность и может получить огромные проблемы – этого человека медийно почти никто не поддержал, никто публично ничего не сказал.

– Видишь, моя ситуация в этом ключе показала то, что… ну, не то что ближе к народу – это просто более народная ситуация, и эту ситуацию больше поддерживает простой народ, не медиа, не какие-то звезды. А Гераскевич просто поддержали все украинские звезды, депутаты, просто влиятельные люди. То, что они его поддержали – ну поддержали и поддержали.

Если честно, при всем уважении к нему, я даже не знал при таком ситуации. Я потом уже посмотрел – действительно что-то выигрывал, но до этой ситуации за него ничего не знал.

Он это использовал так, он молодец. Я же говорю: если эти деньги, которые ему дают – а ему дают миллионами – использует в целях Украины, в первую очередь – пусть бы он хоть в двух шлемах вышел. Если он эти деньги оставит себе – это уже другой вопрос, – сказал Колесник.

