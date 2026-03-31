31 марта на Строуберри Арена пройдет матч финала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Швеции и Польши. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Швеция

Команда попала в этот раунд квалификации за счет своей слабости. Ведь она докатилась до того, что в 2024-м году играла в дивизионе С Лиги Наций. И хотя бы на том уровне получилось выиграть свою группу у Словакии (опередили ту на три очка), Эстонии и Азербайджана. Это и помогло сейчас, ведь отбор был ужасен, и, меняя тренера, скандинавы ограничились парой ничьих при четырех поражениях.

Но Поттер учел все ошибки. И, даже вынужденно играя не лучшим составом, без ряда травмированных, от Кулусевски до Исака, сумел просто разбить украинцев в Валенсии. Особенно хорош был Виктор Дьекереш, много критикуемый в Арсенале, что в том поединке забил гол с первого же серьезного момента, а в итоге оформил хет-трик в ворота Трубина.

Польша

Сборная в последнее время явно теряет позиции. Но, к ее чести, продолжает квалифицироваться на большие турниры. Только теперь уже не напрямую, а через стыковые матчи - так было и перед прошлым мундиалем, и на крайнее Евро.

Сейчас в отборе команда в целом сыграла неплохо, даже с Нидерландами поборолась, но в итоге уступила фавориту первое место в группе. Потом был прием в Варшаве Албании. Там тоже не все получалось, и даже пропустили первыми, в раздевалку. Но во втором тайме оформили волевую победу 2:1. И примечательно, что переломный гол на счету главного бомбардира, Левандовски. Впрочем, главным героем вполне можно считать Шимански, что ассистировал капитану, а спустя десяток минут то же сделал, но уже играя на Зелиньски.

Статистика личных встреч

С 1989-го года, восемь раз кряду, выигрывали скандинавы. Но в марте 2022-го, в споре за выход на предыдущий мундиаль, они уступили 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева ближе к успеху. Но вообще-то поляки редко в последнее время уступали - ставим, что и тут они не проиграют в основное время (коэффициент - 1,84).