  Швеция – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
31 марта 2026, 17:56
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

31 марта на Строуберри Арена пройдет матч финала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Швеции и Польши. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда попала в этот раунд квалификации за счет своей слабости. Ведь она докатилась до того, что в 2024-м году играла в дивизионе С Лиги Наций. И хотя бы на том уровне получилось выиграть свою группу у Словакии (опередили ту на три очка), Эстонии и Азербайджана. Это и помогло сейчас, ведь отбор был ужасен, и, меняя тренера, скандинавы ограничились парой ничьих при четырех поражениях.

Но Поттер учел все ошибки. И, даже вынужденно играя не лучшим составом, без ряда травмированных, от Кулусевски до Исака, сумел просто разбить украинцев в Валенсии. Особенно хорош был Виктор Дьекереш, много критикуемый в Арсенале, что в том поединке забил гол с первого же серьезного момента, а в итоге оформил хет-трик в ворота Трубина.

Сборная в последнее время явно теряет позиции. Но, к ее чести, продолжает квалифицироваться на большие турниры. Только теперь уже не напрямую, а через стыковые матчи - так было и перед прошлым мундиалем, и на крайнее Евро.

Сейчас в отборе команда в целом сыграла неплохо, даже с Нидерландами поборолась, но в итоге уступила фавориту первое место в группе. Потом был прием в Варшаве Албании. Там тоже не все получалось, и даже пропустили первыми, в раздевалку. Но во втором тайме оформили волевую победу 2:1. И примечательно, что переломный гол на счету главного бомбардира, Левандовски. Впрочем, главным героем вполне можно считать Шимански, что ассистировал капитану, а спустя десяток минут то же сделал, но уже играя на Зелиньски.

Статистика личных встреч

С 1989-го года, восемь раз кряду, выигрывали скандинавы. Но в марте 2022-го, в споре за выход на предыдущий мундиаль, они уступили 0:2.

Букмекерские конторы считают, что хозяева ближе к успеху. Но вообще-то поляки редко в последнее время уступали - ставим, что и тут они не проиграют в основное время (коэффициент - 1,84).

По теме:
ДР Конго – Ямайка. Прогноз и анонс на финал квалификации ЧМ
Более €180 млн разницы: сколько стоят составы сборных Украины и Албании?
Германия – Гана – 2:1. Победный удар на 88-й мин. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Футбол | 31 марта 2026, 09:41 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию

Ванат, Крушинский и Очеретько пропустят контрольный матч

Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Футбол | 31 марта 2026, 10:35 6
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной

Тренер ответил, что в команде большая конкуренция

Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
Футбол | 31.03.2026, 16:14
Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
Футбол | 31.03.2026, 15:59
Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
Футбол | 30.03.2026, 19:35
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
Шведи як би без проблем мають проходити пшеків, але трішки тривожно. Ота фурда, виключно завдяки якій пройшли албанців, цілком вірогідно не просто так блимнула. 
Популярные новости
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 60
Футбол
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 87
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
31.03.2026, 08:51 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
31.03.2026, 08:33 5
Футбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
