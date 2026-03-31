  4. Триллер на 5 голов. Швеция и Польша определили участника ЧМ-2026
31.03.2026 21:45 – FT 3 : 2
31 марта 2026, 23:45 | Обновлено 31 марта 2026, 23:46
Триллер на 5 голов. Швеция и Польша определили участника ЧМ-2026

Матч завершился со счетом 3:2

Во вторник, 31 марта, состоялся финальный матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретились сборные Швеции и Польши.

Матч прошел в Сульне на стадионе «Строуберри Арена» и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Польша дважды восстанавливала равновесие в счете, но пропустила решающий гол от Виктора Дьокереша на 88-й минуте и уже не успела отыграться.

Чемпионат мира 2026. Финал квалификации, 31 марта

Швеция – Польша – 3:2

Голы: Эланга, 19, Лагербильке, 44, Дьокереш, 88 – Залевски, 33, Свидерски, 55

Дмитрий Вус Sport.ua
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
ВИДЕО. Как Гуцуляк вывел сборную Украины вперед в матче против Албании
Ооо....вот Ребров скажет видите и Польша им проиграла , смотрете  какой мы сильной команде проиграли
Дякувати Швеції, що викинули Польщу. Але прохід самої Швеції в фінал - це хрест на відборі, як такому. Потрібно закривати цю лавку з сумішю турнірів. Бо кожний, хто виграв якийсь товариський дивізион, буде чекати плей-офф заздалегідь. Це дурість.
Матч топ. Не уявляю нашу збiрну даже близько на мiсцi шведiв або полякiв
У шведов залетело все, что могло. Поляки кучу моментов просрали.
Дуже класний матч вийшов. Вирішив саме його дивиться і не пожалкував
Самая слабая швеция за долгое время, даёт играть отходит от обороны . Её надо было проходить. На ЧМ её будут все давить . Шкода для нашего футбола 
Синьо - жовті таки поїдуть на ЧС! Але є ньюанс...
Як я і казав, Поттер класний тренер, вирішив задачу. Це не про везіння, це про те, як непогана команда знайшла собі правильного тренера. Не здивований зовсім. Але поляків жалко, вболівав за них
Т.я. Гаррі не грав,дивився цей матч,Гра поляків була більше грою в футбол,шведам просто пруха, що попали з ЛК ,а відборі ЧС останні,що грали проти ... ще й тут. пауза там Італія має шанс,може бути сенсація від Боснії
Витёк всю Речь Посполитую вынес.
Угорщина, Словаччина, Румунія, Польша...Всі сусіди України випадають разом з нами. Мати спільні кордони з Україною - це заразно
Шведи слабенькі, польський тренер їх розклав по поличках але напевно щастя було в шведів
Хех, молодцы конечно шведы, команда с двумя очками который и быть в стыках не должно было бы если б не изменили правила выбила две команды поочередно 
Вот и молодцы. Жаль, что не наши, но будут желто-синие на ЧМ!🇸🇪🇸🇪🌍 Шахтёр из ЛК, а шведы с play-off их выбросили. Злобным ультрасам всегда не везёт, пусть теперь подумают над своим поведением.
Польские сантехники, знайте своё место
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
