Триллер на 5 голов. Швеция и Польша определили участника ЧМ-2026
Матч завершился со счетом 3:2
Во вторник, 31 марта, состоялся финальный матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретились сборные Швеции и Польши.
Матч прошел в Сульне на стадионе «Строуберри Арена» и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
Польша дважды восстанавливала равновесие в счете, но пропустила решающий гол от Виктора Дьокереша на 88-й минуте и уже не успела отыграться.
Чемпионат мира 2026. Финал квалификации, 31 марта
Швеция – Польша – 3:2
Голы: Эланга, 19, Лагербильке, 44, Дьокереш, 88 – Залевски, 33, Свидерски, 55
