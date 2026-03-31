Триллер на 5 голов. Швеция и Польша определили участника ЧМ-2026

Во вторник, 31 марта, состоялся финальный матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретились сборные Швеции и Польши.

Матч прошел в Сульне на стадионе «Строуберри Арена» и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Польша дважды восстанавливала равновесие в счете, но пропустила решающий гол от Виктора Дьокереша на 88-й минуте и уже не успела отыграться.

Голы: Эланга, 19, Лагербильке, 44, Дьокереш, 88 – Залевски, 33, Свидерски, 55