  4. Косово – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
31 марта 2026, 18:25 |
Косово – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок начнется 31 марта в 21:45 по Киеву

31 марта на Фадиль Воккри пройдет матч финала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Косово и Турции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда представляет анклав, что не имеет однозначного статуса, и не так давно было получено официальный статус от УЕФА и ФИФА. Первые участия в отборах, несмотря на неплохой состав, были скромными, но постепенно получалось набираться опыта. В итоге в 2024-м году, когда ждали, возможно, меньше всего, удалось себя неплохо себя проявить, собрав одиннадцать очков в матчах со Швейцарией, Словенией и Швецией - в итоге этого хватило, чтобы стать вторыми.

В плей-офф подопечные Франко Фоды выдали, на пару со Словакией, самую яркую встречу прошлого четверга. Пропустив уже на шестой минуте, и проиграв первый тайм, в итоге гости сумели закончить 4:3 в свою пользу - другой вопрос, сколько при этом сил было потрачено.

Сборная с 2023-го года играет под руководством Монтеллы. Тот вывел новых подопечных на Евро, где получилось запомниться и яркой, эмоциональной игрой, и достойным результатом. А потом вышло подняться и в дивизион А Лиги Наций - упустили первое место в группе опытному Уэльсу, зато год назад дважды зрелищно обыграли Венгрию.

Квалификацию на мундиаль команда проходит пока что максимально прогнозируемо. В группе она была явно сильнее и Грузии, и Болгарии, но с фаворитом, Испанией, взяли только ничью в крайнем туре, после разгромного поражения от нее же в сентябре дома. Да и в четверг, как и ожидалось, турки пусть и минимально, но достаточно уверенно обыграли Румынию, ограничившись только одним голом в ее ворота.

Статистика личных встреч

Что в товарищеском поединке в 2014-м году, что в рамках отбора на чемпионат мира-2018, турки только обыгрывали этого соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам поможет фактор поля и невероятная мотивация. Согласимся - такого соперника Чалханоглу и компания снова обыграют в основное время (коэффициент - 1,91).

Даниил Агарков
